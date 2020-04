Nachschlag: Erinnerung an Chile

Str Old/REUTERS Salvador Allende, 1973 während eines von den USA unterstützten Staatsstreichs ermordeter Präsident Chiles

Das ist, was man tun sollte, während ein kleines Virus die Wirtschaft lahmlegt: nachdenken, wie sie besser aufgebaut wäre. Der Deutschlandfunk erinnert an ein bisher einzigartiges Experiment: das »Projekt Cybersyn« in Chile unter Präsident Salvador Allende. Dahinter steckte die Idee, die Industrie kybernetisch zu vernetzen und Elektronik in der Planwirtschaft einzuführen, die auf Synergie beruht. Darauf gekommen war Allendes Wirtschaftsexperte Fernando Flores. Er hatte angesichts des drohenden ökonomischen Kollapses ein Buch des britischen Theoretikers Stafford Beer über »Kybernetik und Betriebsführung« gelesen. Er glaubte, das sei die Lösung: Chile sollte nicht nur das erste Land sein, in dem die Revolution auf dem Wege der Demokratie stattfinde, sondern auch das erste mit einer kybernetischen Wirtschaft. Kurzerhand lud die Volksfront-Regierung den Professor aus Manchester ein, das Vorhaben zu verwirklichen – mit nicht mehr als einem Megabyte-Computer. Zweiter Teil folgt Karfreitag. (jt)