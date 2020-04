jW

Trotz aller Warnungen

Zu jW vom 26.3.: »Virale Zeiten«

Ja, »man« hätte es wissen können. Immerhin hatten Leute wie Microsoft-Gründer Bill Gates schon seit Jahren auf die Gefahren von Pandemien hingewiesen, die die gesamte Menschheit bedrohen und bei denen wir in unser aller Überleben abhängig vom »schwächsten Glied in der Kette« seien. Es erinnert fatal an die Warnungen des »Club of Rome« in den 1970er Jahren vor den Gefahren des ungebremsten Wirtschaftswachstums auf Kosten der »dritten Welt« (…). Und natürlich erinnert es ebenso fatal an die Prognosen der Naturwissenschaftler spätestens seit den 80ern, die auf die sich immer deutlicher abzeichnende Klimakatastrophe hinwiesen. Und schließlich warnten Humanwissenschaftler vor der sozialdarwinistischen Ideologie des »freien Marktes«, des alles dominierenden »Rechtes des Stärkeren«. Aber vielleicht können wir jetzt doch begreifen, auf welche unserer menschlichen Fähigkeiten (…) man sich besinnen müsste, um der nun eingetretenen Katastrophe Herr zu werden (…). Statt jetzt zuerst die Versäumnisse zu beklagen, sollten wir da nicht zunächst jeder nach seinen Kräften dazu beitragen, diese Katastrophe zu bewältigen?

Josie Michel-Brüning (Onlinekommentar)

Fußball vergesellschaften

Zu jW vom 30.3.: »›Sonst müsste man wirklich darüber nachdenken, den Fußballbetrieb zu vergesellschaften‹«

Sehr schöner Artikel. Manni Breuckmann spricht viele Wahrheiten aus, legt den Finger in die Wunde. Profis, DFB, Watzke, Fans – alle kriegen ihr Fett ab. Der Mann kann es sich erlauben, aber das könnten viele. Die meisten tun es aber nicht. Insofern vielen Dank für das Interview. Wann hat schon mal ein anerkannter Reporter von Vergesellschaftung des Fußballs gesprochen? Wunderbar.

Gerd Thomas, 1. Vorsitzender FC Internationale Berlin 1980 e. V.

Zu Tode geschützt

Zu jW vom 31.3.: »Alles für die ›Wirtschaft‹«

Was bringt massenhafte »Einzel-« und »Isolationshaft«, wenn die Bundesregierung sich auf die Coronapandemie nicht – bzw. nur extrem schlecht – vorbereitet hat? Kaum, zu wenige oder keine Schutzmittel (Schutzmasken, Handschuhe, Desinfektionsmittel) für die Bevölkerung: Diese muss sich damit im öffentlichen Nahverkehr, in Supermärkten, auf der Arbeit usw. garantiert in großen Zahlen infizieren. Noch skandalöser: dass in Krankenhäusern, Arztpraxen, Altenheimen etc. die Schutzausstattungen oft völlig fehlen oder unzureichend sind, so dass sich medizinisches Personal, Coronapatienten sowie Pflegebedürftige in den Altenheimen oft gegenseitig infizieren (…). Die Bewohner der Pflege- und Altenheime werden damit häufig quasi »zu Tode geschützt«. Die Gefahr durch das Coronavirus soll hier nicht bagatellisiert werden. Aber die unkritische Veröffentlichung von Zahlen über Coronainfizierte und -tote (…) schafft Panik. (…) Im Bundestag: Worte, nichts als warme Worte und frenetischer Beifall für das Pflegepersonal. In der Realität die mangelhafte Schutzausrüstung – und als »Bonus« (DRK-Krankenhäuser in Nordhessen) gibt es den »Vorschlag« einer sechsprozentigen Gehaltskürzung sowie unbezahlter Überstunden. In Berlin werden ohne Schutzausrüstung in Wannen »zusammengepferchte«, also »resistente« Polizisten gegen Demonstranten gekarrt, die in drei Metern Abstand mit Schutzausrüstung für Grundrechte auf die Straße gehen. Also dann: Viel Erfolg im Kampf gegen »Corona« und »Gefährder«!

Thomas Pelte (Onlinekommentar)

Bildung abgewickelt

Zu jW vom 1.4.: »Umsicht und Toleranz«

Nach der Wende (…) wollte der erste frei gewählte Rektor der Berliner Humboldt-Universität, der Theologe Heinrich Fink, einen eigenen Weg der Erneuerung gehen. Dafür hatte er den Studentenrat und den Senat hinter sich. Just in diesem Moment trat Joachim Gauck in Erscheinung und streute den Verdacht, dass Fink für die Stasi gearbeitet habe. Nichts wurde gefunden. Lapidar erwähnte man, ja, die Stasi-Akte sei eben verschwunden. Bürgerrechtler und Studenten protestierten: »Unseren Heiner nimmt uns keiner.« (…) Doch Professor Fink musste gehen, der Westdeutsche Wilhelm Krelle kam. (…) Der hatte ja Verdienste: Er war SS-Sturmbannführer und 1. Generalstabsoffizier der SS-Panzerdivision »Götz von Berlichingen« gewesen. Dieser Krelle griff jetzt durch: Kein Marxist kommt mir über die Schwelle! Auch der Hochschuldozent Hans Schmidt verlor seine Arbeit. Durch einen Sprung aus dem 13. Stockwerk seines Wohnhauses nahm er sich das Leben. (…) Die DDR-Schriftstellerin Daniela Dahn hat sich damals mit Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble unterhalten. Kohl sagte zu ihr, nach der Wende komme eine neue Verfassung. Schäuble meinte frech, was sollten wir schon von euch übernehmen, vielleicht das Bildungswesen? (…)

Martin Schmitz, Magdeburg

Weisheitszahn ziehen

Zu jW vom 2.4.: »Zitat des Tages«

»Während das ganze Land zusammenrückt, verschließen sich manche ihrer politischen Verantwortung«, meint CSU-Generalsekretär Markus Blume. (…) Was aber die Forderung nach einer »Coronaabgabe« der Millionärs- und Milliardärsklasse angeht, so ist diese nach Kapitalverstand immer »unsolidarisch«. (…) Den Neiddebatte-Schreiern und Wir-Gefühl-Mahnern sollten Linke den demagogischen Weisheitszahn ziehen. Gerechtigkeit definieren und klarstellen, was wirklich unter großen Vermögen zu verstehen ist, wer diejenigen sind, die über sie verfügen, und wie sie zu ihnen gekommen sind. Klar sagen: Wir meinen nicht Omas Häuschen, nicht den Bäcker, Fleischer, Friseur, Handwerker, Gastwirt, Landwirt, die, die von eigener Arbeit leben und weitgehend proletarisiert sind. Wir reden von Großvermögen, die gefördert, entlastet, subventioniert werden, von kriminellen Geschäftemachern, »Cum-Ex«-Gaunern, Steuerbetrügern, Spekulanten, »Kuponschneidern«. Von Vermögen, die gesellschaftlich überflüssig sind und nur Bereicherungsinteressen dienen. Wem gilt also unsere Solidarität, wenn das Wort seinen Sinn behalten soll?

Roland Winkler, Aue