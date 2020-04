Der US-amerikanische Soulsänger und Songschreiber Bill Withers ist am 30. März im Alter von 81 Jahren in Los Angeles gestorben, wie seine Familie am vergangenen Freitag (Ortszeit) mitteilte. Der 1938 als jüngstes von sechs Kindern eines Bergarbeiters im Kohlebergwerksort Slab Fork im US-Bundesstaat West Virginia geborene Withers hatte in den 70er und frühen 80er Jahren zahlreiche Welthits: »Ain’t No Sunshine«, »Just the Two of Us« oder »Lean on Me« beispielsweise. Danach hatte er sich fast komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und seit Mitte der 80er Jahre in den Bergen von Los Angeles gelebt. Seit 1985 hatte er kein Album mehr herausgebracht. (dpa/jW)