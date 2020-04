Absage an Klassenkampf

Peter Nicholls/REUTERS Die bürgerliche Rechte hat die Spitze bei Labour übernommen: Keir Starmer bei einer Parteikonferenz in Brighton (23.9.2019)

Die Labour-Partei werde ihre Rolle ganz im nationalen Interesse erfüllen, erklärte der neu gewählte Vorsitzende Keir Starmer in einer Videobotschaft am Samstag. Klassenkampf sei bei den britischen Sozialdemokraten nun vorbei. »Unter meiner Führung werden wir einen kon­struktiven Umgang mit der Regierung pflegen«, so Starmer weiter. »Es geht nicht um Opposition als Selbstzweck, sondern um den Mut zu unterstützen, was nötig ist.« Premierminister Boris Johnson wird es freuen. Schon ist immer öfter von einer möglichen »Regierung der nationalen Einheit« die Rede. Mit dem Linkspolitiker Jeremy Corbyn an der Parteispitze wäre schon der Gedanke daran unmöglich gewesen.

Mit Starmer hat sich das britische Bürgertum die Labour-Partei zurückerobert. Einige blairistische Parlamentsabgeordnete posteten in sogenannten sozialen Netzwerken zur »Feier des Tages« Fotos von US-Soldaten in Bagdad, die Saddam-Hussein-Statuen vom Sockel reißen, mit der Bildunterschrift: »Es ist vorbei«. Es besteht damit kein Zweifel, welcher Geist hier wieder Einzug gehalten hat. Friedensbewegte, Gewerkschafter, Klimaschützer und andere soziale Bewegungen haben von Starmer nur wenig zu erwarten.

Der tritt sein Amt jedoch unter völlig anderen Vorzeichen an, als es noch vor zwei Monaten jemand hätte erwarten können. Großbritannien ächzt unter den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der noch lange nicht ausgestandenen Coronakrise. Am 3. April veröffentlichte die Financial Times einen Leitartikel, in dem sie »radikale, tabubrechende Maßnahmen« forderte. Damit meinte sie nichts anderes als eine Abkehr vom Privatisierungsdogma der vergangenen Jahrzehnte und eine viel stärkere Rolle des Staates.

Es bleibt abzuwarten, ob sich diese bürgerlichen Kommentatoren noch an ihr Gerede von gestern erinnern, wenn das Schlimmste vorbei ist. Und ob nicht dann wieder die Abwälzung der Krisenkosten auf die arbeitende Bevölkerung auf die Tagesordnung gesetzt wird. Stand heute aber wird der wirtschaftspolitisch starke Staat gefordert, im bürgerlichen Interesse natürlich.

Mit dieser neuen Welt müssen sowohl Johnson als auch Starmer umgehen. Schon im Dezember-Wahlkampf hatte sich eine staatsinterventionistische Neuorientierung der Tories abgezeichnet. Dem neuen Labour-Chef dürfte es unter diesen Bedingungen schwerfallen, einfach die neoliberale Privatisierungspolitik eines Anthony Blair zu imitieren. Er wird versuchen, Labour von relevanten Linkskräften zu säubern, um die Partei im bürgerlichen Sinne »sicher« zu machen. Dem Staat wird aber auch Starmer eine stärkere Rolle zugestehen müssen, auch wenn das von seinen ureigensten Positionen abweicht.

Und auch Rechte bedienen sich jetzt verstärkt einer keynesianistisch klingenden Sprache. Sozialisten müssen sich dieser Herausforderung stellen.