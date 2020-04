Bayern: 500 Euro Bonus für Pflegekräfte

München. Die Bayerische Staatsregierung zahlt allen im Bundesland tätigen Pflegekräften einen steuerfreien Bonus von 500 Euro. Diesen sollen nach Angaben eines Regierungssprechers alle Pflegekräfte in Krankenhäusern, Rehakliniken, Alten-, Pflege- und Behindertenheimen bekommen – insgesamt 252.000 Angestellte. Den Freistaat koste dies insgesamt 126 Millionen Euro. Einen entsprechenden Beschluss soll die Landesregierung in München am morgigen Dienstag fassen. »Vorläufig« sollen die 500 Euro einmalig gezahlt werden, hieß es. Je nachdem, wie lange der Kampf gegen die Pandemie dauert, ist damit nicht ausgeschlossen, dass es später weitere Zahlungen gibt. Zusammen mit Nordrhein-Westfalen ist Bayern das am stärksten vom Coronavirus betroffene Bundesland. (dpa/jW)