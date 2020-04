Erleichterter Wechsel im Freiwilligendienst

Berlin. Wer im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes oder eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) derzeit seine Arbeit nicht ausüben kann, hat die Möglichkeit, »unbürokratisch und schnell an eine andere Einsatzstelle wechseln«, wie Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonnabendausgaben) sagte. Laut Ministerium gilt ab sofort eine Ausnahmeregelung, die es Menschen im Bundesfreiwilligendienst erlaubt, nicht nur in ihrer bisherigen Einsatzstelle, sondern auch in einem so genannten »erweiterten Einsatzbereich« tätig zu werden. Es bestehe aber keine Verpflichtung zu wechseln. Nach Ministeriumsangaben engagieren sich beim Bundesfreiwilligendienst aktuell rund 39.000 Menschen. Dazu kommen rund 52.000 Jugendliche und junge Erwachsene, die ein FSJ absolvieren. Rund 25.000 dieser Freiwilligen seien bereits jetzt in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Rettungsstellen beschäftigt, erklärte das Minsterium gegenüber den Zeitungen. (AFP/jW)