Linke-Bundesparteitag wird offenbar verschoben

Berlin. Auch bei der Partei Die Linke zeichnet sich wegen der Coronakrise inzwischen eine Verschiebung ihres im Sommer geplanten Parteitags ab. Nach einem Bericht des Spiegel hat die Parteispitze am Sonnabend dem Vorstand einen Aufschub empfohlen. Die Linke verhandle derzeit noch mit dem Betreiber der Veranstaltungshalle in Erfurt über mögliche Ausfallkosten. Formal wolle der Vorstand den Aufschub auf seiner Sitzung am 14. April beschließen. Der Parteitag war ursprünglich für den 12. bis 14. Juni angesetzt. Ein neuer Termin sei frühestens im Herbst denkbar, heißt es. (dpa/jW)