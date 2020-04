Zwei Millionen Masken aus China eingetroffen

Berlin. Insgesamt zwei Millionen dringend benötigter Atemschutzmasken sowie 300.000 Schutzkittel sind am Wochenende aus der Volksrepublik China in die Bundeshauptstadt geliefert worden, informierte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Samstag abend per Kurznachrichtendienst Twitter. Die Bundeswehr habe die Lieferung vom Flughafen Leipzig/Halle abgeholt und nach Berlin gebracht, sagte eine Sprecherin des Senats dem Spiegel. Die Ausrüstung sei bereits eingelagert worden und solle ab heutigem Montag an Krankenhäuser, Pflegeheime, Polizei und weitere Einrichtungen verteilt werden, die Bedarf hätten. (AFP/jW)