»Ihre Leistung wird nicht wertgeschätzt«

Jana Bauch/dpa Ohne schlecht bezahlte Pflegekräfte würden die Gesundheitssysteme vieler Länder kollabieren

Sie engagieren sich für die Belange derjenigen, die in Österreich in der 24-Stunden-Betreuung tätig sind. Was verbirgt sich hinter dem Begriff?

Die 24-Stunden-Betreuerinnen kümmern sich rund um die Uhr um ihre Patientinnen und Patienten. Das heißt: Sie waschen sie, wenn nötig helfen sie beim Toilettengang oder wechseln Windeln, sie bereiten das Essen zu, machen Einkäufe, begleiten sie zu Arztbesuchen oder zu anderen wichtigen Terminen und kümmern sich um den Haushalt. Bei den Bedürftigen handelt es sich meist um österreichische Seniorinnen und Senioren, die nicht mehr in der Lage sind, alleine zu leben. All das wird hauptsächlich von Migrantinnen gemacht und ist für die österreichische Gesellschaft sehr wichtig. Aber diese Arbeit ist auch sehr anstrengend.

Wie viele Migrantinnen arbeiten in dem Bereich – und unter welchen Umständen?

In Österreich arbeiten etwa 80.000 Betreuerinnen aus osteuropäischen Ländern, die Hälfte davon kommt aus Rumänien. Sie kommen für zwei, drei oder vier Wochen Arbeit am Stück. Danach werden sie normalerweise abgelöst. Kaum jemand will diese sehr schlecht bezahlte Arbeit machen. Durchschnittlich verdienen die Frauen zwischen 40 und 80 Euro netto pro Tag. Viele Betreuerinnen verdienen also kaum mehr als zwei Euro pro Stunde.

Wie wirken sich die Maßnahmen der österreichischen Regierung gegen die Coronakrise auf die Arbeit aus?

Das erste große Problem für die Personenbetreuerinnen war die Sperrung der Grenzen Mitte März. Das hat dazu geführt, dass viele von ihnen in Österreich geblieben sind, obwohl sie schon am Ende ihres Turnus waren, also schon vier Wochen Arbeit hinter sich hatten. Jetzt arbeiten sie insgesamt schon seit über sieben Wochen, weil ihre Ablösung nicht einreisen kann. Viele Vermittlungsfirmen üben aktuell gerade großen Druck auf die Betreuerinnen aus, länger hierzubleiben. Die meisten sind körperlich und psychisch sehr, sehr erschöpft, und sie wollen nach Hause.

Gleichzeitig gibt es sehr viele Personenbetreuerinnen, die in Rumänien festsitzen, weil sie nicht einreisen dürfen. Sie haben in der gegenwärtigen Situation kein Einkommen. Weil sie Ein-Personen-Unternehmen sind, haben sie auch keinen Zugang zu Arbeitslosengeld oder Kurzarbeit.

Letzte Woche haben die Wirtschaftskammer und das Land Niederösterreich 280 neue Betreuerinnen aus Rumänien einfliegen lassen. Wie bewerten Sie das?

Wir haben das sehr kritisiert. Es ist verständlich, dass viele Betreuerinnen aus Rumänien kein Einkommen haben und für ihre Familien eine Lösung finden müssen. Gleichzeitig fragen wir uns aber, unter welchen Bedingungen und auf wessen Kosten passiert das. Derzeit wird empfohlen, zu Hause zu bleiben, die Mobilität einzuschränken, unnötige Reisen abzusagen – das gilt offenbar für alle außer den migrantischen Arbeiterinnen. Das finden wir sehr problematisch. Ebenso kritisieren wir die Art und Weise, wie unsere Kolleginnen nach Österreich gekommen sind. Sie wurden in Rumänien in überfüllten Minibussen zum Flughafen gefahren. Dort gab es keinen Zwei-Meter-Abstand zwischen den Personen, keine Schutzvorkehrungen.

Und niemand redet über die Betreuerinnen, die nach Hause wollen. Die sind am Ende ihrer Kraft. Es wird nicht wertgeschätzt, was diese Frauen gerade jetzt für das Pflegesystem in Österreich leisten.

Was fordert Ihre Initiative für die 24-Stunden-Betreuerinnen?

In erster Linie fordern wir eine allgemeine Reform der 24-Stunden-Betreuung. Zu Zeiten der Covid-19-­Krise zeigt sich ganz klar, wie viele Schwächen dieses System hat. Obwohl aktuell sehr viel darüber gesprochen wird, werden die Arbeitsbedingungen für die Betreuerinnen momentan noch schlechter. Sie verdienen nicht mehr, obwohl die Risiken viel größer sind.

Als Sofortmaßnahme fordern wir ein Aussetzen der Transporte in überfüllten Minibussen, ausreichend Abstände für die Mitfahrenden – also die gleichen Schutzmaßnahmen, die für alle anderen Menschen gelten. Wir fordern auch eine Bezahlung während der Quarantänezeit und zusätzliche finanzielle Unterstützung, sowohl für die in Rumänien festsitzenden als auch für die in Österreich verbleibenden Betreuerinnen.