Coronakrise: Keine Änderung in Sicht

Berlin. In der Diskussion über eine mögliche Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hat Regierungssprecher Steffen Seibert um Geduld gebeten. »Es ist ganz wichtig, gerade auch über die Ostertage, dass wir alle zusammen diese Einschränkungen weiter durchhalten, dass wir uns an die Regeln halten«, sagte Seibert am Freitag.

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) geht derweil davon aus, dass noch das ganze Jahr mit Einschränkungen zu rechnen ist. Zwar sei eine Lockerung im April oder Mai möglich, sagte er am Freitag im RBB. »Aber die Beschränkungen, Abstandsregelungen, die Veränderung unserer Lebensgewohnheiten – ich fürchte, das wird uns das ganze Jahr über begleiten.« Eine seriöse Beurteilung der Zahlen sei erst Mitte April möglich, so Geisel. (dpa/AFP/jW)