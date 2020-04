Attentäter von Hanau übte in Slowakei

Karlsruhe. Der Attentäter von Hanau hat 2019 mindestens zweimal an Gefechtstrainings einer privaten Sicherheitsfirma in der Slowakei teilgenommen. Die Übungen hätten im Juli und September stattgefunden, berichtete Der Spiegel am Freitag. Als Ausbilder hätten ehemalige Militärs und Spezialeinsatzkräfte fungiert. Tobias Rathjen hatte am 19. Februar im hessischen Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. (dpa/jW)