Zynische Rede von »Schutzraum«

Steve Marcus/REUTERS

Offiziell hieß es in Las Vegas dieser Tage, dass die Behörden der Stadt im US-Bundesstaat Nevada »Schutzräume« für die Obdachlosen bereitstellen würden, um diesen die durch die Coronaviruspandemie notwendige physische Distanz zu ermöglichen. In der Realität wurde den Menschen jedoch ein leerer, mit Markierungen versehener Parkplatz zugewiesen, auf dem sie nun auf Beton schlafend ausharren sollen (Foto). Wie das linke US-Nachrichtenportal Leftvoice am 30. März außerdem kritisierte, würden die markierten Flächen weder den notwendigen Mindestabstand noch einem Erwachsenen ausreichend Platz bieten. Nach offiziellen Angaben gibt es in Nevada mindestens 14.000 Menschen ohne Obdach. Laut Leftvoice existieren allein in Las Vegas 100.000 – momentan leerstehende – Hotelzimmer, die für die Wohnungslosen eine sicherere Alternative zur Straße und zu »Schutzräumen« auf Parkplätzen sein könnten. (jW)