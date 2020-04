Covid-19: Regierung bestellt Präparat Avigan

Frankfurt am Main. In der Coronakrise deckt sich die Bundesregierung kurzfristig in großem Stil mit einem Präparat ein, das hilfsweise gegen die Lungenerkrankung Covid-19 zum Einsatz kommen soll. Wie die FAZ am Donnerstag berichtete, geht es um die antivirale Grippetablette »Avigan«, die nach Erfahrungen in Asien Hoffnungen weckt, sowie um andere Präparate. Verantwortlich sei das Bundesgesundheitsministerium. »Avigan« ist laut dem Bericht in Japan für die Anwendung gegen Corona begrenzt zugelassen und verhindert normalerweise, dass sich ein Grippevirus im Körper repliziert. (AFP/jW)