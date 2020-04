Maas betont Willen zur Aufrüstung

Berlin/Brüssel. Die Bundesregierung will trotz Coronakrise ihre Zusagen an die NATO zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben einhalten. »Was die Zwei-Prozent-Vorgaben angeht, gilt das, was wir bisher gesagt haben«, erklärte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Donnerstag in Berlin vor einer Videokonferenz mit seinen 29 NATO-Kollegen. »Wir stehen zu unseren Zusagen.«

Angesichts des erwarteten Konjunktureinbruchs wegen der Coronakrise dürfte Deutschland dem Zwei-Prozent-Ziel zumindest in diesem Jahr automatisch ein Stück näher kommen – weil das BIP anders als in den letzten Jahren nicht weiter steigen, sondern fallen wird. (dpa/jW)