Tatsachen verdreht

Zu jW vom 27.3.: »US-Justizministerium klagt Maduro an«

Ja, ja, der Maduro, der schlimme Finger! Oder kann es sein, dass das US-amerikanische Justizministerium zwischen Venezuelas Staatsoberhaupt Nicolás Maduro und Washingtons Möchtegernputschisten Juan Guaidó nicht mehr unterscheiden kann? War es nun Maduro oder Guaidó, der sich zusammen mit Jonathan Orlando Zambrano García hat fotografieren lassen, auch »Patrón pobre« genannt, der »arme Patron«? Dabei ist gerade dieser »arme Patron« ein führendes Mitglied der paramilitärischen »Rastrojos«, eines der größten und brutalsten Drogenkartelle in Kolumbien. Auch gibt es noch mehr Fotos, die Guaidó mit seinen Komplizen zeigen, denn da sind noch Alberto Lobo Quintero, Kriegsname »Brother«, und Jhon Jairo Durán Contreras, genannt »El Menor«, »der Kleine«, oder Iván Posso Pedrozo, genannt »Nandito«. (…) Also, wer ist hier der wirkliche Gangster? Aber das dem US-Justizministerium zu verklickern ist vergebliche Liebesmühe. Wir wissen aus der Geschichte, dass die US-Geheimdienste und die ihnen hörigen Ministerien gern die Tatsachen auf den Kopf stellen und Behauptungen in die Welt setzen, um ihr am Profit orientiertes Ziel zu erreichen. Grotesk ist daran, dass die USA eigentlich wissen, was sie da tun, aber dennoch gegen die Realität ankämpfen, so als wollten sie uns weismachen, man könnte mit einem Sieb den Ozean leerschöpfen. (Siehe auch Seite 15; jW)

Joán Ujházy, per E-Mail

Richtige Maßnahmen

Zu jW vom 28./29.März 2020: »Eine beunruhigende Perspektive«

Das Coronavirus hat unstrittig zu einer Ausnahmesituation in Staat und gesellschaftlichem Leben geführt. Norman Paech nennt diese bereits »Ausnahmezustand«, und mit der Metapher »Notstand auf Taubenfüßen« befürchtet er die Verschärfung eines angeblich schon seit dem Jugoslawien-Krieg bestehenden »permanente(n) Ausnahmeszenario(s)«. Ist ein Ausnahmezustand wie in der Türkei – an welchen er unter anderem erinnert – zu befürchten, dass also Soldaten mit MP in der Armbeuge auf Plätzen und Straßen die Ausgangssperre durchsetzen? Die Linke steht vor einem Problem: Das Virus muss bekämpft werden, und gleichzeitig gibt es Rufe nach dem »starken Staat«. Ernsthafte Absichten oder Versuche in diese Richtung mag es geben. Seltsamerweise spielen die Gefahren der Pandemie bei Paech an keiner Stelle eine Rolle. Meint er, man könne das Virus mit parlamentarischen Debatten und Beschlüssen bekämpfen, also noch langsamer, als die Regierung hierzulande agiert? Eine Regierung, die den Beginn der Pandemie verschlafen hat, dafür verantwortlich ist, dass das Gesundheitssystem gar nicht (oder schlecht) vorbereitet ist, elementare Dinge wie Schutzhandschuhe nicht in genügender Anzahl beschaffen kann, sollte nicht schwer anzugreifen sein, wenn man – was Die Linke offenbar nicht hat – Forderungen aufstellt, die gegen das Virus sinnvoll und erfolgversprechend sind. Das Vorgehen der Regierung und ihrer Experten lässt im günstigsten Fall ein Ergebnis wie etwa bei der letzten Influenzaepidemie von circa 25.000 Toten (fast alles Alte) erwarten. Wer kümmert sich um das Recht auf Leben? Nun scheint aber China – Südkorea eventuell doch nicht – gezeigt zu haben, dass man ein entsprechendes Ergebnis verhindern kann. Allerdings wissen wir nichts über die Methoden, auch den in diversen Medien gefragtesten Experten, Herrn Christian Drosten von der Charité, scheinen diese nicht zu interessieren. (…) Die Maßnahmen werden nicht angenehm gewesen sein – und »demokratisch« schon gar nicht. Man erinnere sich an eine Anekdote von Peter Hacks, der in einem nicht sehr anderen Zusammenhang einem Freund darlegte, es gehe nicht darum, ob Maßnahmen wehtun, sondern ob sie die richtigen seien.

Klaus-Jürgen Hügel, Kehl

Rechtsfreier Raum

Zu jW vom 14./15. 3.: »Festhalten an Hungerstrafen«

(…) Es wird ja immer wieder die Gefahr von »rechtsfreien Räumen« beschworen, der unbedarfte Leser denkt da vielleicht an die Hamburger Hafenstraße oder ähnliches, aber mir scheint, dass es massenhaft rechtsfreie Räume in Deutschland gibt: die Jobcenter. (…) Erlebt habe ich in den letzten Jahren folgendes: Briefe des Jobcenters gingen ein, nachdem der Termin stattgefunden hatte. Sanktioniert wird dann erst mal trotzdem, weil behauptet wird, dass der Brief rechtzeitig zugegangen sei, obwohl dies bei normaler Zustellung nicht nachweisbar ist. Die Sanktionen werden vor Gericht regelmäßig aufgehoben. Zumindest scheint man die langsamere Zustellung durch Billigstzustellfirmen aber bewusst einzukalkulieren. Viel schlimmer: Der medizinische Dienst des Jobcenters schreibt nicht nur schwerkranke »Kunden« gesund, Unterlagen werden nicht gelesen oder verschwinden spurlos. Teure Gutachten werden angefordert, (…) anschließend werden die Auslagen nicht erstattet, trotz rechtlicher Verpflichtung. Allgemein verschwinden Unterlagen. (…) Bei Einschreibebriefen leugnet man bis zur Vorlage des Belegs den Empfang, später streitet man ab, alle eingelegten Unterlagen erhalten zu haben. Telefonisch ist nie jemand erreichbar (…). Anträge auf Sonderleistungen wie Medikamente, zu deren Erstattung die Jobcenter seit 2010 durch das BVG-Urteil verpflichtet sind, werden verschleppt und verschwinden dann spurlos. Wäre dies nicht von oben gedeckt, wäre es nicht möglich.

Christian König, per E-Mail

Wunderbarer Zeitgenosse

Zu jW vom 31.3.: »Mit leuchtenden Augen«

Rolf Becker ist ein wunderbarer Zeitgenosse und hervorragender Schauspieler. Über all die Jahre hat er sich seine Überzeugungen nicht nehmen lassen. Auf vielen Veranstaltungen unterstützt er durch sein berufliches Können linke Politik und setzt sich für soziale Belange ein. Er ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch als prominenter Künstler nicht gehalten ist, sich dem Mainstream anzupassen. Ihm gebührt Respekt und der Wunsch, uns noch viele Jahre zu unterhalten, aufzurütteln und zu informieren. Alles Gute und beste Gesundheit, lieber Rolf!

Ralph Dobrawa, Gotha