Kai Pfaffenbac/Reuters

Zur Diskussion über den Abschlussbericht des Bundeskriminalamtes (BKA) zum rassistischen Terror von Hanau und den Täter Tobias Rathjen erklärte am Mittwoch Hermann Schaus, innenpolitischer Sprecher der Fraktion von Die Linke im Hessischen Landtag:

Es war dringend nötig, dass BKA-Chef Holger Münch nun klargestellt hat, dass der Terror von Hanau und der Täter rassistisch und rechtsradikal motiviert waren. Und dass dies auch im Ermittlungsbericht, den das BKA für den Generalbundesanwalt erstellt, so bewertet werde. Alles andere hätte den Fakten Hohn gesprochen. Zudem wäre es ein unverzeihlicher Affront der Ermittlungsbehörde gegenüber den Opfern und deren Angehörigen sowie Wasser auf die Mühlen der AfD gewesen, die den Täter als geistig verwirrt, aber nicht als rechtsradikal und dessen Tat als nicht rassistisch motiviert darzustellen versucht. Das Offensichtliche muss benannt werden, wenn der Kampf gegen Rechtsterror nicht von Beginn an scheitern soll. (…)

Die Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie e. V. (DGGPP) und der Deutsche Berufsverband für Altenpflege e. V. (DBVA) forderten am Mittwoch in einer Mitteilung, den Nachschub an Mundschutz und Desinfektionsmitteln sicherzustellen:

»Die Heime brauchen jetzt ganz dringend Desinfektionsmittel, speziell zur Händedesinfektion, sowie ausreichende Schutzmasken und ausreichend Personal, damit ein sicherer und normaler Betrieb möglich ist«, so Ursula Hönigs, Leiterin des Hermann-Josef-Altenheims in Erkelenz (Kreis Heinsberg) und Vorstandsmitglied des DBVA. »Tagtäglich erhalten wir Anrufe von obskuren Anbietern von Schutzausrüstungen, deren Qualität nicht nachprüfbar und deren Preise astronomisch sind. Hier muss die Politik sofort handeln und den Nachschub sicherstellen.« (…)

Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke teilte am Mittwoch zum Tarifvertrag zur Regelung der Kurzarbeit im Bereich der Kommunen mit:

»Es geht darum, einerseits den Belastungen der Kommunen zum Beispiel durch Schließung von Bädern oder Museen Rechnung zu tragen und andererseits betroffene Beschäftigte im öffentlichen Dienst abzusichern. Dieser Abschluss setzt auch für andere Bereiche der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens Maßstäbe.«

Der Verein Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie Sachsen (RAA) erklärte am Donnerstag zu aktuellen Zahlen über rassistische Gewalt im Freistaat:

»In den Angriffszahlen zeigt sich ein unveränderter gesellschaftlicher Zustand in Sachsen und darüber hinaus, der durch einen nach rechts verschobenen Diskurs, in Teilen offen artikulierten Rassismus und nicht zuletzt durch eine gewachsene Einflussnahme durch die AfD in Kommunalparlamenten und Landtag geprägt ist. 2019 wurden zwei rechtsterroristische Anschläge in Deutschland verübt: der Mord an Walter Lübcke in Kassel und der Anschlag auf eine Synagoge und ein Dönerlokal in Halle. Auch traten wiederholt rechtsterroristische Netzwerke in Erscheinung, die sich mit sogenannten Feindeslisten, Waffen, Munition, Leichensäcken und Ätzkalk offenbar auf einen Tag X vorbereiteten. Zuletzt forderte ein rassistischer Anschlag in Hanau zehn Menschenleben«, erinnert Andrea Hübler, Fachreferentin im Projekt Support für Betroffene rechter Gewalt des RAA Sachsen.