Peitsche in der Krise

Paul Zinken/dpa Unternehmen können Saisonarbeiter bis zu fünf Monate aufs Feld schicken

Sie sind am schlechtesten gegen das Coronavirus geschützt: In Krankenhäusern und Altenheimen fehlen Personal und Schutzausrüstung. Mitarbeiterinnen kommen mit dem Auffüllen der Regale im Supermarkt nicht mehr hinterher. Lastwagenfahrer stehen an der Grenze Schlange. Und in den nächsten Tagen müssen Saisonkräfte aufs Feld ausrücken. In allen Branchen handelt es sich um harte körperliche und schlecht bezahlte Tätigkeiten. Und alle Bereiche sind »systemrelevant«. Deshalb peitscht die Regierung die Beschäftigten zur Arbeit.

Damit kein Widerstand geleistet wird, hat sie das »Sozialschutzpaket« auf den Weg gebracht. Das wohl größte Schurkenstück ist die darin enthaltene »Verordnungsermächtigung«. Arbeitsrechtliche »Ausnahmeregelungen« werden erlassen, die dazu beitragen, die »Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Gesundheitswesens und der pflegerischen Versorgung, der Daseinsvorsorge sowie die Versorgung der Bevölkerung mit existentiellen Gütern sicherzustellen«, heißt es darin. Höchstgrenzen für Arbeitszeiten werden ausgehebelt. Durchsetzen kann sie die Regierung in »Notfällen« ohne Zustimmung von Bundestag und Bundesrat. Unternehmen können prekär Beschäftigte nun bis zu fünf statt wie bisher drei Monate lang anheuern. Landwirte, »aber auch alle anderen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen profitieren von dieser Regelung«, teilte die zuständige Bundesbehörde, die »Minijob-Zentrale« mit. Darunter fielen »Krankenhäuser, die Ärzte und Ärztinnen im Ruhestand befristet einstellen möchten«. Die Zielrichtung ist klar: Statt mehr gut ausgebildetes und anständig entlohntes Personal einzustellen, soll der Mangel im besten Fall verwaltet, im schlimmsten Fall sogar ausgeweitet werden.

Kurzarbeiter erhalten 60 bzw. 67 Prozent (mit Kindern) ihres Nettogehalts. In den Genuss der von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) groß angekündigten Aufstockung auf bis zu 100 Prozent kommt angesichts der geringen Tarifbindung im Niedriglohnsektor nur eine Minderheit, berichtete die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung am Mittwoch. Passenderweise bildet Deutschland im europäischen Vergleich das Schlusslicht. Beschäftigte in Frankreich erhalten etwa eine Nettokompensation von 84 Prozent ihres Gehalts.

Die Regierung weitet den Niedriglohnsektor aus. Millionen Menschen sollen »unbürokratisch« Hartz IV beziehen können. Kleinere Hürden wie eine Vermögensprüfung entfallen, und vorübergehend werden sogar die tatsächlich anfallenden Kosten für Heizung und Unterkunft vom Jobcenter übernommen. Die Grundsicherung zu erhöhen – wie es sogar die FDP gefordert hat – kommt für die Regierung jedoch nicht in Frage. Zusätzliche Maßnahmen, wie eine Rückkehr zur Arbeitslosenhilfe, sind für die Mitglieder des Merkel-Kabinetts böse Geister der Vergangenheit. In der Krise ist sich in Berlin jeder selbst der nächste. Mit den Worten von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU): »Wir werden auf Saisonarbeiter nicht verzichten können. Die Ernte wartet nicht.«