IG Metall gegen Abzüge für Auszubildende

Frankfurt am Main. Die IG Metall warnt davor, in der Coronakrise die Bezüge der Auszubildenden zu kürzen. Zunächst müsse die Qualität ihrer Ausbildung sichergestellt werden, verlangte die Vizevorsitzende der Gewerkschaft, Christiane Benner, am Mittwoch in Frankfurt am Main. Benner sprach sich gegenüber dpa deutlich gegen Vorschläge der Kapitalseite aus, Ausbildungsvergütungen nach den Regeln des Kurzarbeitergeldes zu kürzen. Mit weniger Geld gerieten viele Auszubildende in Existenznöte. Bislang sind die rund 1,3 Millionen Auszubildenden in der BRD gesetzlich vor Gehaltskürzungen während der Kurzarbeit geschützt. (dpa/jW)