Kliniken in Finanznot

Jens Büttner/dpa-Zentralbild Gewerkschafter und Beschäftigte beklagen weiterhin Engpässe bei Schutzkleidung in der Coronakrise (Schwerin, 26.3.2020)

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bringt die Krankenhäuser in der Coronakrise weiter in eine finanzielle Schieflage. Einrichtungen, die ihre intensivmedizinischen Kapazitäten erhöhen, bleiben auf einem erheblichen Fehlbetrag sitzen, sagte am Mittwoch Simone Hoffmann, Unternehmenssprecherin der DRK-Kliniken Nordhessen, im jW-Gespräch.

Spahn hatte in den vergangenen Wochen angekündigt, Krankenhäusern für jeden neu geschaffenen Platz mit Beatmungsmöglichkeit einen Bonus in Höhe von 50.000 Euro zu zahlen. Das reiche aber bei weitem nicht, machte Hoffmann deutlich: Mindestens 85.000 Euro würde jeder Platz kosten. Das würde die Einrichtungen in dieser Krise noch stärker belasten als ohnehin schon. Die Kliniken müssten hohe Summen für Hygieneausstattung bezahlen, deren Preis momentan weltweit exponentiell steigen würde. Außerdem bräuchten die Kliniken Finanzhilfen, um dringend benötigte Beatmungsgeräte kaufen zu können.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Nordhessen forderte am Montag in einer Pressemitteilung gleichfalls, Kliniken finanziell abzusichern, die auf eigene Initiative ihre Beatmungsplätze auf die Versorgung von möglichen Covid-19-Patienten angepasst haben. Als Beispiel hierfür nannte der zuständige Gewerkschaftssekretär Florian Dallmann die DRK-Kliniken Nordhessen. Aus eigenem Antrieb hatte das Unternehmen einen stillgelegten Standort reaktiviert und damit die Zahl der Beatmungsplätze verdoppelt.

Reserven schon vor dem zu erwartenden Höhepunkt der Pandemie bereitzustellen, dürfte für die Kliniken zu keinen finanziellen Nachteilen führen, so Dallmann. Bereits jetzt entstünden ihnen erhebliche Zusatzkosten ohne eine entsprechende Vergütung. Der von Minister Spahn geplante »Schutzschirm« reiche nicht aus. Es räche sich nun, dass das Gesundheitswesen finanziell zu lange zu schlecht abgesichert worden sei.

Verdi warnte auch davor, dass zunehmend Personal ausfallen könnte, weil Schutzausrüstung fehle und die Gefahr einer Infektion bestehe. Deshalb appellierte der hessische Landesverband vorige Woche an die Landesregierung, notwendige Schutzkleidung für Kliniken und das Pflegepersonal zu besorgen. »Trotz der kreativen Bemühungen, bei der Produktion zu helfen, fehlt es überall«, sagte Stefan Röhrhoff, Verdi-Gewerkschaftssekretär des Fachbereichs Gesundheit, jüngst in einer Pressemitteilung.

Er rief auch die Klinikleitungen dazu auf, vernünftig die Schichtenausweitung zu regeln und die Zwölfstundenschichten einzuteilen. Es werde »viel zuwenig darauf geachtet, das Personal dauerhaft gesund zu erhalten«. Zustände wie in Spanien müssten vermieden werden, wo sich das medizinische und das Pflegepersonal massenweise angesteckt habe und jetzt ausfalle. Aus diesem Grund sollten die Beschäftigten in die örtlichen Krisenstäbe einbezogen werden, um ihr Wissen und ihre Erfahrung zu nutzen.

Röhrhoff erinnerte daran, dass es schon vor der Pandemie zuwenig Personal in Medizin und Pflege sowie den anderen Gesundheitsberufen gegeben habe – und viel zu viele Überstunden. Diese Situation werde jetzt nur noch extremer. Deshalb dürfe es auch keine Kurzarbeit im Krankenhaus geben, wie das in Hessen paradoxerweise schon mancherorts angestrebt werde.