Zwangsdienst und Faktensuche

Marcel Kusch/dpa Vor dem Zwangsdienst? Ärzte und Pflegepersonal in der Notaufnahme des Uniklinikums Essen (23.3.2020)

Umfassende Ermächtigung der Landesregierung, Zwangsdienst für medizinisches Personal: Der am Mittwoch im nordrhein-westfälischen Landtag beratene Regierungsentwurf für ein Pandemiegesetz hat es in sich. Gewerkschafter, Pfleger, Ärzte und Juristen wehren sich nun gegen rigide Einschränkungen von Grundrechten. Vor allem mit der Dienstpflicht schieße die CDU-FDP-Regierung übers Ziel hinaus, mahnte Anja Weber, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) NRW.

Die Gewerkschafterin prangerte vor allem den Paragraphen 15 an. Danach kann medizinisches und pflegerisches Personal »zum Einsatz verpflichtet« werden. Es sei zwar nötig, im Extremfall alle fachlich qualifizierten Personen einzusetzen, teilte sie am Dienstag mit. Nicht tolerierbar sei es aber, »wie rigoros und umfangreich Grund- und Arbeitnehmerrechte außer Kraft gesetzt werden sollen«. Statt dessen müsse man »die Arbeitgeber verpflichten, qualifiziertes Personal freizustellen, Anreize, Motivation und eine klare Vergütungsregelung zu schaffen«. »Zwangsverpflichtungen sind nicht zielführend«, rügte Weber.

Der Verdi-Landesbezirk Nordrhein-Westfalen beklagte in einer Stellungnahme vom Dienstag, weder habe das Parlament betroffene Verbände angehört noch sich fachliche Expertisen eingeholt. Das Gesetz werde weitreichende Eingriffe in die Grundrechte ohne demokratische Meinungsbildung ermöglichen. Damit sei es »in vielen Teilen unverhältnismäßig und verfassungswidrig«, so die Gewerkschaft.

Michael Krakau vom Ärzteverband Marburger Bund sprach von »Notstandsgesetzen«, welche »die tatsächlichen Probleme in Krankenhäusern nicht lösen«. Dort fehle es an intensivmedizinischem Personal, an Schutzmaterial und Beatmungsgeräten. Der Vorsitzende des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe (DBFK) in NRW, Martin Dichter, erklärte, die Einsatzpflicht sei »bar jeder Verhältnismäßigkeit«, zumal es »keine Garantie für eine angemessene Ausstattung« gebe.

Die Grünen-Abgeordnete Monika Düker kritisierte den Paragraphen bei der Debatte als »Affront gegen Mediziner und Pflegekräfte«. Sie forderte mehr Testkapazitäten und Schutzkleidung. SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty warf der CDU-FDP-Koalition vor, sie wolle »das Parlament mit Rechtsverordnungen übergehen«. Der Landesverband der Partei die Linke erklärte am Dienstag, das Grundgesetz erlaube nur im Verteidigungsfall eine Dienstpflicht. Man müsse auf »Solidarität statt Zwang« setzen. Der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofes NRW, Michael Bertrams, rügte gegenüber dem Kölner Stadtanzeiger (Mittwoch), für einen so drastischen Eingriff seien die Voraussetzungen zu unbestimmt formuliert.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) rief bei der Debatte zur Eile. »Wir müssen vor Ostern Klarheit haben«, sagte er. Er hat darüber hinaus einen »Expertenrat« aus zwölf Ökonomen, Medizinern und Wissenschaftlern berufen, der ihn bei der Coronakrise beraten soll. Das Gremium soll »Kriterien und Maßnahmen für die Öffnung des sozialen und öffentlichen Lebens« entwickeln.

Dazu gehört auch Hendrik Streeck, Virologe an der Uniklinik Bonn. Streeck soll unter anderem im besonders stark betroffenen Landkreis Heinsberg erstmals repräsentative Daten über die Verbreitung des Coronavirus erheben. Landrat Stephan Pusch (CDU) erklärte auf einer Pressekonferenz am Dienstag, es würden »im Idealfall 1.500 Menschen« symptomunabhängig auf das Coronavirus getestet.

Streeck erläuterte, man rede und handele zwar viel. Doch als Grundlage habe man »nur Modelle«. »Es gibt überhaupt keine Fakten«, mahnte der Virologe. Testen werde man eine repräsentative Gruppe, um herauszufinden, wie viele Menschen sich bereits infiziert haben. Dies sei dann auch auf andere Gegenden übertragbar, erläuterte Streeck. »Wir müssen jetzt wissen, wie hoch die Sterblichkeitsrate wirklich ist«, sagte er. Man müsse auch beachten, dass auch die politischen Maßnahmen Existenzen gefährdeten. Streeck rügte außerdem das Vorgehen der Bundesregierung. Er sei »selber überrascht, dass das Robert-Koch-Institut nicht von vornherein selber diese Studie durchgeführt hat«. Schließlich gebe es ein bundesweites Interesse, so Streeck.