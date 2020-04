Hamsterkäufe sorgen für Rekordumsätze

Berlin. Der deutsche Einzelhandel hat zu Beginn der Coronapandemie auch dank Hamsterkäufen den größten Umsatzsprung seit fast anderthalb Jahren erlebt. Im Februar wuchsen die Einnahmen um 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. In der letzten Februarwoche schnellte etwa der Absatz von Mehl um 150 Prozent in die Höhe, der von Seife um 122 Prozent und von Teigwaren um 109 Prozent. Bei Toilettenpapier war die Nachfrage zuletzt sogar mehr als dreimal so hoch wie üblich. (Reuters/jW)