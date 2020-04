»Im wesentlichen einverstanden«

Eduard Korniyenko/REUTERS Die Nostalgie wächst (nach): Auch junge Russen schätzen die Sowjetunion positiv ein (Pioniere in Stawropol, 20.5.2019)

Der polnische Nationaldichter Adam Mickiewicz begann sein Hauptwerk, das 1834 veröffentlichte Versepos »Pan Tadeusz«, mit einem Stoßseufzer: »O Litauen, mein Vaterland! Du bist wie die Gesundheit. Erst wer dich verloren hat, weiß, was er entbehrt«. »Litauen« steht dabei nicht für die baltische Republik der heutigen Landkarten. Es steht für das, was das Großfürstentum Litauen durch eine dynastische Heirat im 15. Jahrhundert ins polnische Reich eingebracht hatte: große Teile der heutige Ukraine und das heutige Belarus. Das machte Polen zu jener frühneuzeitlichen Großmacht, an die sich der bei Nowogrodek im heutigen Belarus geborene und aufgewachsene Mickiewicz nach den Teilungen des Landes im 18. Jahrhundert und dem niedergeschlagenen Nationalaufstand von 1830 im französischen Exil ­nostalgisch erinnerte.

Ganz ähnlich geht es heute vielen Russen, wenn sie an die Sowjetunion denken. Denn nach einer aktuellen Umfrage des liberalen Moskauer Meinungsforschungsinstituts »Lewada« hält sich in Russland die Nostalgie nach dem Sozialismus, sie wächst sogar. Bei der im Februar dieses Jahres durchgeführten Befragung überwogen zur Charakterisierung der sowjetischen Epoche mit 76 Prozent positive Aussagen; nur sieben Prozent der Respondenten gaben negative Stichworte an. Die Fragen waren dabei zunächst offen formuliert: Die Leute sollten sagen, was ihnen in den Kopf kam. Erst später gruppierten die Autoren die Antworten.

Unter den positiven Aussagen überwogen dabei solche, die sich auf die soziale Situation der Menschen in der UdSSR beziehen. Die Rede ist von Zukunftssicherheit, Schutz vor Arbeitslosigkeit, kostenloser Bildung und Sozialfürsorge, bezahlbaren Preisen und Wohnungen, zusammengefasst: weitgehender soziale Gleichheit, die als Gerechtigkeit wahrgenommen wird. Die Gegenthese, dass das Leben in der Sowjetunion durch »Mangelwirtschaft«, Schlangestehen und Korruption gekennzeichnet gewesen sei, vertraten nur niedrige einstellige Anteile der Befragten. Acht Prozent assoziierten die explizit ideologische Komponente des Lebens in der Sowjetunion, verkörpert durch Partei, Komsomol, 1. Mai oder Pioniere; negative Werturteile über »Stillstand«, »Repression«, »Gulag«, »Isolation« hatten jeweils Zustimmungsraten von einem Prozent. Auch die heute vom russischen Staat aktiv propagierte Assoziation der UdSSR mit dem »Großen Vaterländischen Krieg« und dem Sieg von 1945 war nicht ausgeprägter.

Erinnerungen sind natürlich nicht dasselbe wie ihr Gegenstand. Dass sich die Leute heute an »preiswerte und zugängliche Waren und Dienstleistungen« erinnern, heißt nicht, dass diese Güter zu sowjetischen Zeiten leicht erhältlich gewesen wären. Wer diese Zeiten selbst erlebt hat, weiß das. Die Aussage spiegelt viel eher die Erfahrung der Gegenwart wider, dass die Leute durch die Schranke des Geldes und die Bedingung der Zahlungsfähigkeit von den Artikeln der Bedürfnisbefriedigung getrennt sind. Wer sich heute mit der Abzahlung eines Hypothekenkredits herumschlägt und nicht weiß, ob die Bank im nächsten Monat nicht den Zins erhöht, idealisiert oder verdrängt die jahrelangen Wartezeiten auf Wohnungen, wenn nicht überhaupt die Zustände in den »Kommunalwohnungen«. Entsprechend ist die Entwicklung der Aussagen im Zeitverlauf charakteristisch: der Aussage, dass der sowjetische Staat sich um die Bedürfnisse der einfachen Leute gekümmert habe, stimmten im Jahre 2000 37 Prozent der Befragten zu, 2019 waren es schon 59 Prozent.

Woher kommt dieser Zuwachs? Erstens aus dem Kontrast zur Gegenwart. Zweitens aber aus den Überlieferungsformen historischen Wissens. Zwar ist der Anteil der Menschen mit positiven Erinnerungen an die sowjetische Zeit und ihre sozialen Errungenschaften in der Generation höher (bis zu 84 Prozent »ganz« oder »im wesentlichen einverstanden«), die diese Epoche selbst erlebt hat. Aber auch in den Generationen, die von der Sowjetunion einzig ihre Verfallsphase in der Perestroika-Zeit erlebt haben oder überhaupt erst später aufgewachsen sind, bleiben die positiven Einschätzungen vorherrschend: zusammengefasst 63 Prozent in der Generation der 18- bis 24jährigen, 71 Prozent in der Kohorte der 25- bis 39jährigen Russen. Das liegt offenbar daran, dass Erinnerung an die sowjetische Zeit vorwiegend in den Familien tradiert wird. Den Eltern oder Großeltern glaubt man eher als dem Fernsehen oder der Schule. Gespräche mit Gleichaltrigen zu diesem Thema, etwa auch politische Diskussionen, finden der Studie zufolge praktisch nicht statt.

Entsprechend bleibt es bei der Nostalgie. Trotz der hohen Zustimmungswerte für die sozialen Errungenschaften der UdSSR ist der Anteil der Befragten, die sich die damalige Zeit zurückwünschen, mit einem Prozent gering. Ob man bereit wäre, für dieses Ziel politisch aktiv zu werden, wurde nicht einmal gefragt. Deutlich ist aber: Die Anfang der 90er Jahre von Institutsgründer Juri Lewada mit dem Eifer des Renegaten vertretene historisch-materialistische Hoffnung, dass mit dem Ende der Sowjetunion die Nostalgie nach ihr absterben werde wie der Staat im Kommunismus, hat sich nicht bestätigt.