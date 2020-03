Wink mit dem Zaunpfahl

Bernadett Szabo/REUTERS Gibt›s noch weitere Freiheiten abzubauen und Rechte einzuschränken? Ungarns Staatschef Viktor Orban

In einer der Außenstellen der deutschen Autoindustrie bereitet man sich schon auf mögliche Komplikationen in der Zeit nach der Pandemie vor: Das ungarische Parlament hat Ministerpräsident Viktor Orban »ermächtigt«, den wegen der Ausbreitung der Erkrankung Covid-19 bereits eingeführten Notstand nach eigenem Gutdünken zu verlängern und mit Dekreten zu regieren.

Kritisiert wird an dem am Montag verabschiedeten Gesetz, dass Orban wegen einer fehlenden zeitlichen Begrenzung die Möglichkeit hätte, den Ausnahmezustand endlos beizubehalten. Der herrscht in Ungarn allerdings schon längst. Es heißt zwar, Orban würde mit dem Gesetz seine Macht weiter ausbauen, aber viel gibt es da nicht mehr auszubauen. Es heißt auch, er würde Demokratie und Rechtsstaat weiter abbauen, aber viel gibt es da nicht mehr abzubauen. In einer Zeit, in der einige wegen der Coronapandemie vielleicht gehofft hatten, dass dem Premier die Kontrolle über den Ausnahmezustand entgleiten könnte, bedeutet das Notstandsgesetz ein Beharren auf der Normalität, die sich nun mal in der EU-Peripherie etabliert hat.

Dass dies wenig elegant geschieht, deutet auf eine gewisse Unsicherheit in der Koalition hin. Sie wäre auf das Gesetz nicht angewiesen, mit ihrer Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament regiert sie ohnehin durch. Von der Opposition ist nichts zu erwarten: Die zweitgrößte Fraktion ist von ihrer politischen Ausrichtung ähnlich reaktionär wie die Staatspartei Fidesz, die links- und neoliberalen Parteien völlig belanglos.

Aber in der Bevölkerung könnte sich Widerstand bilden, wenn sie auf das wenige verzichten müsste, das der relative wirtschaftliche Aufschwung unter Orban in den vergangenen Jahren gebracht hat. Das soziale Netz, das Gesundheitssystem in Ungarn wurden eingemacht – nicht erst von Orban. Es ist der Preis, den Budapest zahlen musste, um im Wettbewerb um ausländisches Kapital »wettbewerbsfähig« zu sein.

Die ökonomische Grundlage des von Orban verkündeten »Systems der nationalen Zusammenarbeit« war mit seinen eigenen Worten der Wechsel von der »Wohlfahrtsgesellschaft zur Arbeitsgesellschaft«. Was aber, wenn es keine bezahlte Arbeit gibt? Wenn den Menschen ihre Lebensgrundlage genommen wird? Wie lange würde es dauern, bis es zu Ausschreitungen kommt?

Die Sondervollmachten, die Orban sich gönnt, sind derzeit noch für die Vitrine. Aber wenn er in der Coronakrise ein Ermächtigungsgesetz erlassen kann, dann kann er das in Zukunft auch. Die Pandemie wird irgendwann überwunden sein, ihre ökonomischen Folgen aber noch lange nicht. Sollte sich die soziale Lage dann verschärfen, könnte die Erfahrung mit dem derzeitigen Notstandsgesetz unter anderem in der Aufstandsbekämpfung für Orban noch Gold wert sein. Es ist ein Wink mit dem Zaunpfahl aus der EU-Peripherie an das deutsche Kapital: Wir sorgen für euch jetzt für Ordnung, wir werden auch in jedem kommenden Konflikt dafür sorgen.