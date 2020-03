Thilo Schmuelgen/REUTERS Für die Interessen von Wohnungslosen gibt es auch in der Coronakrise kaum eine Lobby

In einem offenen Brief schlagen Sie und viele Kolleginnen und Kollegen Alarm und bezeichnen die Zustände in den Einrichtungen der Integrativen Drogenhilfe, kurz IDH, im Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main mit Blick auf die Coronapandemie als unhaltbar. An wen ist der Brief gerichtet, und was kritisieren Sie?

Wir haben den Brief an den Leiter des Gesundheitsamtes, den Gesundheitsdezernenten, an die Leiterin des Drogenreferats und an den Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main gerichtet. Wir kritisieren, dass die Genannten nichts tun, um die Gesundheit der Beschäftigten und der Drogenkonsumenten zu schützen. Wir fordern, dass Kolleginnen und Kollegen, die älter als 60 Jahre sind oder unter Vorerkrankungen wie Asthma, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Beschwerden leiden, bei vollen Bezügen zu Hause bleiben können. Und wir wollen nicht dabei zusehen, wie Drogenabhängige auf der Straße sterben. Jeden Tag müssen wir beobachten, wie unsere Klienten mehr und mehr verelenden, während die politisch Verantwortlichen nichts unternehmen.

Wie könnte ein funktionierender Infektionsschutz in den Einrichtungen aussehen?

Es ließen sich analog zu Tankstellen und Supermärkten etwa Plexiglasschutzvorrichtungen installieren. Aber das wäre ebenso Flickschusterei wie die jetzt erfolgte drastische Reduktion der Zahl von Drogenkonsumenten, die sich gleichzeitig in den Einrichtungen aufhalten dürfen. Bei unseren Klienten sorgt genau diese Regelung für enormen Stress, da die meisten von ihnen keine Wohnung haben, in die sie sich alternativ zurückziehen können. Die Menschen stehen buchstäblich auf der Straße.

Der Umgang der Verantwortlichen mit einem Verdachtsfall am 13. März habe das Vertrauen der Kollegen nicht gestärkt, heißt es in Ihrem Brief. Können Sie das erläutern?

Als am 13. März der erste Coronaverdachtsfall in der Übernachtungseinrichtung »Eastside« für obdachlose Drogenkonsumenten bekannt wurde, hieß es von seiten der Geschäftsführung der IDH, das Gesundheitsamt habe »keine weiteren Maßnahmen« für notwendig erachtet. Zwar wurde die zunächst positiv getestete Person ins Krankenhaus gebracht, ihre Kontaktpersonen wurden jedoch nicht prophylaktisch in Quarantäne geschickt. Dass ein zweiter Test später ein negatives Ergebnis zeigen würde, konnte zu diesem Zeitpunkt niemand wissen.

Befürchten Sie eine Schließung Ihrer Drogenhilfeeinrichtung?

Nein, im Gegenteil. Die Geschäftsführung der IDH schwört die Belegschaft auf ein Durchhalten ein und klopft sich selbst auf die Schulter, wie super »wir« gemeinsam die Krise »managen«. Denn für jeden Tag, den die Einrichtungen geöffnet haben, fließen städtische Zuschüsse.

Was muss getan werden, um den Konsumenten zu helfen?

Wenn es ein ernsthaftes Interesse daran gibt, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, müssen die Drogenhilfeeinrichtungen geschlossen werden, weil sich hier zu viele Menschen auf engem Raum ohne ausreichenden Schutz aufhalten. Um Drogenabhängige nicht auf der Straße sterben zu lassen, muss man das Recht auf Privateigentum antasten. Die Stadt muss leerstehende Hotels beschlagnahmen, unseren Besuchern Einzelzimmer zur Verfügung stellen, suppenkellenweise Substitute verteilen und eine geschützte psychosoziale Begleitung in dieser Situation anbieten. Das geht ja auch, wenn man etwa mit Schutzmasken auf beiden Seiten arbeitet. Die gibt’s allerdings nicht.

Die allerbeste Hilfe wäre, die prohibitive Drogenpolitik auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen, da sie systematisch Verelendung und Beschaffungskriminalität hervorbringt. Als nächstes wäre dann der Kapitalismus fällig, damit alle Menschen Zugang zu Wohnung, nicht entfremdeter Arbeit, gesunder Ernährung, Natur, Gesundheitsversorgung und Bildung haben. Dabei helfen uns die bürgerlichen Politiker allerdings nicht, das müssen wir schon selber tun!