Vermummungsgebot in Jena

Rene Traut/dpa Schutzmasken bei der Eröffnung des Corona-Diagnose-Zentrums in Siegen am 16. März

Lange war eine Verpflichtung zum Tragen von Schutzmasken gegen die Ausbreitung des Coronavirus im öffentlichen Raum kein großes Thema – wohl auch, weil sie zur Zeit Mangelware sind, erheblich verteuert wurden und hauptsächlich das Gegenüber vor Ansteckung schützen sollen, während Trägerinnen und Träger sich nicht darauf verlassen können, nicht übers Auge durch Tröpfchen infiziert zu werden.

Seit Wochenanfang wird nun plötzlich über eine Maskenpflicht diskutiert, wie sie Österreich am Montag unter anderem für Einkäufe in Supermärkten verkündete. In der BRD will das thüringische Jena als erste Stadt eine Maskenpflicht einführen. Ab kommender Woche soll das Tragen eines Mund-und-Nasen-Schutzes in »Verkaufsstellen, dem öffentlichen Nahverkehr und Gebäuden mit Publikumsverkehr« verpflichtend werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung, aus der die Deutsche Presseagentur (dpa) am Dienstag zitierte. Neben Masken seien auch Tücher oder Schals als Schutz möglich, wenn sie Nase und Mund bedeckten. Die Stadt hat nach eigenen Angaben eine Grundausstattung an Masken. Damit wolle man Pflegekräfte, Ärzte, Fahrer im öffentlichen Nahverkehr und andere Menschen in »systemrelevanter Infrastruktur« versorgen. An die Bevölkerung richtete die Stadtverwaltung die Bitte: »Nähen Sie sich selbst und anderen Menschen den wichtigen Mund-Nasen-Schutz, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.«

Zu einer deutschlandweiten Maskenpflicht wird es wohl nicht kommen. Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, gab sich am Montag zurückhaltend. Ein solcher Schutz sei »vielleicht eine sinnvolle Ergänzung zu den ohnehin geltenden Hygieneregeln«, sagte er. Dies dürfe aber nicht dazu führen, »dass sich ein falsches Sicherheitsgefühl einstellt«. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte dem »Redaktionsnetzwerk Deutschland« (RND), er halte aus medizinischer Sicht das Tragen von Masken für »sehr sinnvoll«. Die Bedeutung von Masken zur Eindämmung der Pandemie sei anfänglich stark unterschätzt worden. Voraussetzung sei aber, »dass es genug Masken gibt und sie dem medizinischen Personal nicht fehlen«.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärte im »ARD-Morgenmagazin«, eine Maskenpflicht wie in Österreich sei vorerst nicht geplant. Deutschland brauche zunächst »dringend« die hochwertigen Masken für das Personal in Krankenhäusern und Arztpraxen. Söder sprach sich für eine »nationale Notfallproduktion« aus. Die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grünen) kritisierte Söders Vorstoß als »unrealistisch«. Es brauche Zulieferung aus dem Ausland, um möglichst schnell und viel Schutzausrüstung herzustellen.

Amira Mohamed Ali, Linke-Fraktionschefin im Bundestag, brachte angesichts der Engpässe und explodierender Preise eine Beschlagnahmung von Masken ins Spiel. Die Preise seien um bis zu 3.000 Prozent gestiegen, schrieb sie auf Twitter. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung hatten zuvor berichtet, dass hochwertige »FFP2«-Atemschutzmasken innerhalb weniger Tage von 45 Cent auf 13,52 Euro pro Stück verteuert worden seien. Gesundheitsschutz dürfe nicht Profitinteressen untergeordnet werden, erklärte Mohamed Ali.

Einfache Schutzmasken wollen nun mehrere deutsche Theaterwerkstätten fertigen. Erste Aufträge hat etwa der Berliner Bühnenservice, der normalerweise für Opernhäuser und das Staatsballett arbeitet. Rund 300 Masken aus kochfester Baumwolle seien für ein Alten- und Pflegeheim genäht worden, sagte Geschäftsführer Rolf D. Suhl der dpa. Rund 300 weitere sollen für ein zweites Heim folgen. Auch Arztpraxen, Apotheken und eine Klinikgesellschaft hätten angefragt.

Deutsche Experten halten einen Mund- und Nasenschutz für sinnvoll – zumindest um andere nicht durch Husten und Niesen anzustecken. Wenn man etwa ein Stück Tuch vor dem Mund habe, würden die großen Tröpfchen abgefangen, sagt der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält eine allgemeine Maskenpflicht im Kampf gegen die Pandemie aber nicht für sinnvoll. Es gebe keinerlei Anzeichen dafür, dass damit etwas gewonnen wäre, sagte WHO-Nothilfedirektor Michael Ryan am Montag in Genf.

In größeren Städten Chinas war im Februar eine Schutzmaskenpflicht eingeführt worden – als eine von mehreren Eindämmungsmaßnahmen, die unterm Strich Wirkung zeigten. Fachleute sind sich aber nicht einig, welchen Anteil jede Einzelmaßnahme daran hat.