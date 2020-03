Christoph Soeder/dpa Bekommt Unterstützung von der »Fridays for Future«-Bewegung: Ein Berliner Busfahrer

Die Berliner »Fridays for Future«-Gruppe führte vergangenen Freitag auf Balkonen, an Fenstern und im Internet einen Solidaritätsstreik mit Beschäftigten im Gesundheitssystem durch. Wie kam es dazu?

In der Coronakrise wird deutlich, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter im Gesundheitswesen, im öffentlichen Personennahverkehr oder im Einzelhandel »systemrelevant« sind, wie es heißt. In der Vergangenheit haben sie dafür aber kaum Anerkennung bekommen. Ein wenig Applaus am Abend, wie es ihn mittlerweile regelmäßig gibt, reicht da nicht. Deshalb haben wir Kontakt zu Pflegekräften, aber auch zu Busfahrern gesucht, mit dem Ziel, ihre berechtigten Forderungen nach höherem Gehalt und besseren Arbeitsbedingungen in die Öffentlichkeit zu tragen.

Wie sind Sie bei der Aktion vorgegangen?

Wir erhielten vorab Fotos von Pflegerinnen und Pflegern mit deren Slogans und übernahmen diese, um sie auf Balkonen zu zeigen: etwa »Menschen vor Profite«, »Gesundheit für alle« oder »Geld für Kohlekonzerne – aber kein Geld für PflegerInnen?« Schülerinnen und Schüler sorgten für Präsenz im Netz, indem sie Fotos der Aktionen posteten. Dort zeigen wir auch ein Video von einem Gespräch mit gewerkschaftlich organisierten Busfahrern und Krankenpflegern.

Zuletzt konnte man vermuten, bei der »Fridays for Future«-Bewegung sei die Luft raus, da Sie in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen nicht mehr demonstrieren können.

Natürlich ist es eine große Einschränkung, dass wir gerade nicht auf die Straße gehen können – aber wir finden andere kreative Formen. Im Rahmen der gegenwärtigen Gesundheitskrise wird klar, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Uns geht es nicht nur um die Klimakrise. Die Generationengerechtigkeit wird nun in umgekehrter Weise verhandelt. Junge Leute bleiben zu Hause, um das Virus nicht an ältere und schwächere Menschen weiterzuverbreiten.

Inwiefern waren prekär Beschäftigte bislang bei »Fridays for Future« vertreten? Besteht Ihre Bewegung nicht hauptsächlich aus gutbürgerlichen Gymnasiasten und Studenten?

Nicht von der Hand zu weisen ist, dass viele von uns vergleichsweise privilegiert in dieser Gesellschaft sind. »Gutbürgerlich« würde ich uns aber nicht nennen. Mit unserem Solidaritätsstreik zeigen wir, dass wir andere Menschen mit zu ins Boot holen wollen, damit sie zu ihrem Recht kommen.

Ihre Bewegung wird mit Bündnis 90/Die Grünen in Verbindung gebracht – eine Partei, die liebend gerne mit der CDU koaliert. Heißt das: Wenn die Luft rein ist, spielen soziale Aspekte für »Fridays for Future« kaum eine Rolle?

Nein, weder sind wir die »Grüne Jugend 2.0« noch außerparlamentarischer Arm dieser Partei. Besagtes Bild von uns kursiert in der Öffentlichkeit, weil die Grünen mit dem Thema Klimaschutz assoziiert werden. Wir setzen uns aber für Klimagerechtigkeit ein. Zum Beispiel versuchen wir, über die Lage der Flüchtlinge an der europäischen Außengrenze aufzuklären. Der Gerechtigkeitsfaktor gewinnt gerade in der Coronakrise an Bedeutung. Bei der aktuellen Frage der Systemrelevanz sehen wir eine Schieflage: Während der Kohleausstieg für die Konzerne vergoldet wird, ist für Beschäftigte im Gesundheitssystem kein Geld da, obwohl sie bekanntermaßen für unsere Gesellschaft so viel leisten.

Ohne unterstellen zu wollen, dass »Fridays for Future« die Coronakrise nicht ernst nehmen würde: Aber freuen Sie sich insgeheim, dass – wenn auch aufgrund dramatischer Umstände – jetzt die Wirtschaft lahmt? Es gibt weniger Flüge, Autobahnen sind vergleichsweise leer. Passiert nicht gerade umweltpolitisch das, was Sie immer gefordert haben?

Entschieden nein. Bei uns kommt in der Coronakrise keine Freude auf. Wir wollen nicht, dass Menschen zu Hause bleiben oder um ihre Existenz fürchten müssen, damit das Klima gerettet wird. Wie alle anderen sorgen wir uns wegen der weiteren Verbreitung des Virus. Viele von uns engagieren sich gerade in Nachbarschaftsinitiativen, gehen für andere einkaufen. Es geht uns nicht allein um das Absenken von Emissionen. Wir möchten eine sozial gerechte und klimaneutrale Zukunft. Dafür braucht es jetzt politische Entscheidungen, um die Gesellschaft zu verändern.