Letzte Rettung

REUTERS/Clodagh Kilcoyne Methadon für den Fußballfan: Kinderkicken

Das runde Ding ruht nach wie vor – und der Trubel fehlt mir enorm. In manchen Fan- und Nerdinternetforen schließt man sich in der Not zusammen, um sich eine der Wiederholungen legendärer Kicks anzuschauen und zu kommentieren, die mangels Alternativen im TV ausgestrahlt werden. Das ist nicht so wirklich meins. Als die ARD-»Sportschau« vorletzten Sonnabend noch einmal das DFB-Pokalfinale 2018 streamte, rauschte der blöde Laptop auch noch ausgerechnet in dem Moment wegen Überhitzung ab, als der Frankfurter Mijat Gacinovic fast am Ziel seines famosen 80-Meter-Homeruns angekommen war.

Aktueller Livefußball ist hingegen knapper als Toilettenpapier. Zur Illustration hier das, was mein meistgenutzer Ticker www.livescore.cc an diesem Sonntag auflistete: Freundschaftsspiele der Männer und Frauen aus Schweden, zwei Erstligaspiele aus Belorussland, dem einzigen Staat Europas, in dem aktuell der Ligawettbewerb läuft, sowie zwei Partien aus der Topliga Nicaraguas. Kurzfristig abgesagt wurden die übrigen formal noch angesetzten Spiele in Brasilien, Indonesien und Australien.

Abhilfe, zumindest in homöopathischen Dosen, versprach am Wochenende die »Bundesliga Home Challenge«, die die DFL während der Coronazwangspause ins Leben gerufen hat. 26 Vereine aus der ersten und zweiten Liga beteiligen sich an dem E-Sport-Event. Jeweils ein aktiver Bundesligaspieler – Achraf Hakimi, Maximilian Mittelstädt und Maxi Eggestein waren zum Auftakt wohl die bekanntesten – und ein dessen jeweiligem Verein wie auch immer verbundener Gamingspezialist messen sich von zu Hause aus online in dem Computerspiel »FIFA 20«. Gleich mehrere führende Sportstreamingportale wie Sky, Dazn und Ran übertrugen den am Sonnabend und Sonntag ausgetragenen ersten Spieltag, doch es blieb arg zäh. Zweimal 20 Minuten dauert ein Spiel, der Unterhaltungswert lag nahe Null. Gründe: Reichlich ödes Herumgepasse, viel zu große Abstände auf dem Feld, und Stilmittel wie Sprints, Dribblings oder Weitschüsse scheint das Game gar nicht zuzulassen. Meine Hoffnung, das Ganze könnte – ähnlich wie früher die Hallenturniere während der Winterpause – zumindest für ein paar Stunden wie Methadon funktionieren, wurde herb enttäuscht.

Letzte Rettung bleibt damit vermutlich noch für 14 Tage ein geschätzt 5jähriger Knirps, dem ich manchmal beim Rauchen vom Balkon aus im Hinterhof mit seinem mir unbekannten und auch ob seiner Stiernackigkeit nur wenig sympathisch wirkenden Vater beim Bolzen zuschaue.