Stunde der Heuchler

Kay Nietfeld/Pool via Reuters Die Bundesregierung fährt groß auf, um den Lohnabhängigen ihre missliche Lage zu erläutern

In der Krise wird umverteilt. Konzerne ergreifen dankend die helfende Hand, die ihnen der Staat hinhält. Adidas, H & M und Deichmann bedienen sich eines »Corona-Gesetzes« der Bundesregierung und zahlen für ihre Filialen keine Miete mehr. Die zuständigen Minister geben sich empört. Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) jammerte, in der von ihr geschaffenen Regeländerung gebe es »keinerlei Grundlage dafür, dass finanzstarke Unternehmen« sich lästiger Kosten entledigten. Ihr Genosse, Arbeitsminister Hubertus Heil, fand es »unverantwortlich« und hatte dafür »kein Verständnis«. Alles Missbrauch. Wenn eine Pandemie wütet, muss man doch »näher zusammenrücken, während wir Abstand halten«, wie Siemens-Boss Josef Käser es ausdrückte.

Es ist pure Heuchelei. Längst werden in den Chefetagen Szenarien durchgespielt, wie man als Stärkster aus der Krise kommt. Der Präsident der Österreichischen Nationalbank, Robert Holzmann, schlägt vor, die Monopole einfach machen zu lassen. In jeder Krise schlummere das Potential der »schöpferischen Zerstörung«. Lediglich die Nullzinspolitik der EZB habe »diese Reinigungskraft etwas unterbrochen« – und damit Südeuropa vor dem wirtschaftlichen Kollaps bewahrt. Der Unternehmensberater Daniel Stelter schlägt vor, die Wirtschaft in ein »künstliches Koma« zu versetzen. Unternehmen und Selbständige sollen ohne Antrag und Bedürftigkeitsprüfung einen Betrag in Höhe des durchschnittlichen Monatsumsatzes des vergangenen Jahres erhalten. Den Vogel abgeschossen hat wie immer FDP-Chef Christian Lindner: Konzerne könnten sich entgangene Profite, die sie bereits in die Bilanz eingepreist hatten, vom Staat auszahlen lassen. Finanzämter sollten den Betrieben eine »negative Gewinnsteuer« überweisen – CETA lässt grüßen.

Wie wäre es damit, Regeln zu erlassen, um Profite von Großkonzernen zu schmälern? In Berlin versteht man die Frage nicht. Billiger ist es, die Habenichtse auszubeuten. Asylbewerber, Schüler und Studenten sollen zur Feldarbeit herangezogen werden. Unternehmerverbände verweigern sich flächendeckenden Tarifstandards in Handel und Gastronomie. Von Staats wegen nachhelfen? Heil und Lambrecht sind auf dem Ohr für Gewerkschaftsforderungen taub. Wie sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion, Carsten Linnemann: »Wir müssen uns jetzt voll und ganz auf die Bewältigung der Krise konzentrieren.« Alles andere, das, wie die »Grundrente«, weniger existentiell sei, »muss bis auf weiteres zurückgestellt werden«. Sozialklimbim war gestern, meint Linnemann. Wer wird den Millionen Lohnabhängigen nach der Krise helfen, die dann insolvent oder erwerbslos geworden sind? Die Zukunft kann auch in einen noch größeren Niedriglohnsektor à la Hartz V münden. Regierungen sind sich traditionellerweise keiner Schweinerei zu schade.