Landverweser Orban oder die Gunst der Stunde

REUTERS/Bernadett Szabo »Faschisten fackeln nicht lange« (Sitz des ungarischen Parlaments)

»In dem Gründerzeithaus dort vorn, im Eckzimmer des zweiten Stocks, befand sich eine konspirative Wohnung«, sagte der Dozent, der mit Herrn Groll die Mondscheingasse im siebten Wiener Gemeindebezirk entlanglief. »Bela Kun traf dort im September 1928 bolschewistische Ungarn. Die Polizei bekam Wind von der Sache, worauf der einstige Führer der Räterepublik verhaftet wurde. Ihm drohte die Auslieferung an Ungarn, das vom Reichsverweser Horthy diktatorisch geführt wurde, und die anschließende Erschießung.« Sie hielten inne, schauten kurz die Fassade hoch und setzten dann ihren Weg fort. »Gestern, Sonntag, den 22. März 2020, ließ der ungarische Ministerpräsident Orban verlauten, dass er das Parlament abschaffen werde«, sagte der Dozent. »Er werde künftig mittels Notverordnungen regieren!«

»Ich sehe Ihre Empörung«, sagte Herr Groll, »Aber sie kommt zu spät. Orban nutzt die Gunst der Corona-Stunde und verpasst dem Parlamentarismus eine politische Quarantäne auf Dauer.«

Über Herrn Orban und dessen Zug zur Macht denke er wie Groll, sagte der Dozent, fügte aber hinzu, dass er als Soziologe einen differenzierten Blick in Anschlag bringe.

»Einen Blick in Anschlag zu bringen, ist wahrlich … differenziert«, sagte Groll.

»Sie wissen genau, was ich meine!« rief der Dozent. »Es handelt sich um eine Machtergreifung, eine totale Machtergreifung. Da sprengt einer die letzten formaldemokratischen Reste seines Landes in die Luft, und vor uns entsteht inmitten der Europäischen Union das blitzende Gebäude einer klassischen Diktatur. Errichtet vom Verweser jenes EU-Staats, der, bezogen auf die Bevölkerungszahl, am meisten Geld von der EU bekommt. Das ist doch …« Der Dozent ballte die Fäuste zum Himmel.

»Faschisten fackeln nicht lange«, erwiderte Groll. »Und weil Politiker immer die Wahrheit sagen, weil sie zu dumm oder zu größenwahnsinnig fürs Lügen sind, wir aber verlernt haben, die Wahrheit hinter den Satzgirlanden und Gemeinplätzen aufzuspüren, haben die Demokratieverweser leichtes Spiel.«

»Sie meinen?« Der Dozent wischte sich eine Haarsträhne aus den Augen.

»Ich meine, dass die EU seit zehn Jahren sehenden Auges die Errichtung einer Diktatur an der mittleren Donau mit Milliardenbeträgen unterstützt. Seit einer Dekade lässt Orban im ganzen Land Denkmäler für antisemitische Schriftsteller und faschistische Politiker der Zwischenkriegszeit aufstellen, setzt er intrigante Speichellecker als Direktoren in Theatern, Fernsehkanälen und Zeitungsredaktionen ein …«

»Drei Viertel aller Medien sind direkt unter seiner Kontrolle, und der Rest verhält sich unterwürfig, berichtete der ORF-Korrespondent Ernst Gelegs gestern«, ergänzte der Dozent.

Sie näherten sich dem Museumsquartier. »In den kaiserlichen Hofstallungen hat nun das gewerkschaftseigene Volkstheater Unterschlupf gefunden, das nach dem künstlerischen und finanziellen nun auch den baulichen Bankrott anmelden musste und geschlossen ist«, fuhr der Dozent fort. »Stücke ungarischer Dramatiker und Dramatikerinnen werden aber auch im Ausweichquartier nicht gespielt.«

»Weltoffene Künstler haben das Land der scharfen Suppen und rassistischen Bürgermeister, die am liebsten ihre behinderten Menschen mit den Roma und Sinti erschlagen würden, schon vor Jahren verlassen«, pflichtete Herr Groll bei. »Längst müssen Schriftsteller im Ausland publizieren. Sie können das sehr gut in den Büchern und Artikeln des großartigen György Dalos nachlesen.«

»Die Central European University, die letzte freie Universität Ungarns, wurde von Orban nach Wien vertrieben«, bemerkte der Dozent. »Eine Wolke der Müdigkeit und Aussichtslosigkeit hat sich über die Mittelgebirge und Tiefebenen zwischen Donau und Theiß, Bodrog und Drau gelegt.«

»Und das Coronavirus nutzt der Diktator zur Verbesserung und Verjüngung des ›Volkskörpers‹. Im Verein mit großzügigen Geburtsprämien soll der neue magyarische Herrenmensch entstehen, eine Neuauflage des völkischen Wahns der 1920er Jahre«, fügte Herr Groll hinzu. »Nur eines wird dem stolzen Verweser nicht gelingen.«

»Und das wäre?«

»Erfolg im Fußball. Orban schafft es nicht, auch nur einen einzigen ungarischen Klub auf europäisches Mittelmaß zu bringen. Kommen Sie, lassen Sie uns das ›Ilona Stüberl‹ in der Innenstadt aufsuchen, dort kredenzt man vorzügliche konspirative Fischsuppen.«

Sie eilten über den Fußgängerübergang vor dem Kunsthistorischen Museum.