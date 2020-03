Verschnupfte des Tages: Bundesminister

Michael Kappeler/dpa Er hat ja schon vieles gesehen, aber das geht ihm zu weit: Andreas Scheuer ist von Adidas »sehr enttäuscht«

Andreas Scheuer hat Nerven aus Stahl. Millionenschweres Mautdebakel oder vollkommen unzureichende Klimaschutzmaßnahmen: Der Bundesverkehrsminister wischt jedes Problem vom Tisch. Aber in der aktuellen Coronaviruskrise hat der CSU-Mann wirklich Sorgen: weil der Sportartikelhersteller Adidas ankündigte, Mietzahlungen für seine Filialen auszusetzen. »Ich bin sehr enttäuscht«, schniefte Scheuer am Freitag in die Bild und fragte sich zugleich, warum der Großkonzern nicht solidarisch agiere: »Das Signal ist nicht das Unterhaken, das man von jedem Bürger verlangt.« Am Sonnabend pflichtete ihm seine Kabinettskollegin Christine Lambrecht bei. Es sei »unanständig und nicht akzeptabel«, wenn »finanzstarke Unternehmen einfach ihre Mieten nicht mehr zahlen«, analysierte die Justizministerin. Und in der Bild am Sonntag erhob ihr SPD-Parteifreund und Finanzminister Olaf Scholz den Zeigefinger: »Jetzt ist die Zeit der Kooperation.«

Was war passiert? Da Handelsunternehmen ihre Läden wegen der Pandemie schließen mussten, hatten mehrere von ihnen angekündigt, die Mietzahlungen ab April einzustellen. So sprach etwa Deutschlands größter Schuhhändler Deichmann von einer »präventiven Maßnahme, um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten«.

Das Gejammere aus Berlin zeigt zweierlei. Zum einen, wie weltfremd führende Politiker auf die Gutmütigkeit kapitalistischer Konzerne sowie auf die Wirkung von Moralpredigten hoffen. Zum anderen, dass die als »Hilfe« bezeichneten Maßnahmen der Bundesregierung zumindest für Mieter kaum einen Effekt haben werden. Ob man nun im Frühling oder im Sommer wegen pandemiebedingten Mietrückstands aus der Wohnung geworfen wird, dürfte die Situation für die wenigsten grundsätzlich ändern. Ministerin Lam­brecht stellte am Wochenende noch einmal klar: »Mieter müssen selbstverständlich ihre Miete zahlen.«