Taliban lehnen Regierungsteam ab

Kabul. Die Taliban haben das Verhandlungsteam der afghanischen Regierung abgelehnt. Die Regierung habe kein »integratives« Team aufgestellt, kritisierten sie am Samstag. Sie seien nur zu Gesprächen mit einem Verhandlungsteam bereit, »das unseren Vereinbarungen entspricht«. Die USA hatten Ende Februar in Doha ein Abkommen mit den Taliban unterzeichnet, das den Weg für einen dauerhaften Frieden in Afghanistan ebnen soll. Darin erklärten sich die Taliban zu Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung in Kabul bereit. (AFP/jW)