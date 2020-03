Jim Watson/Pool AFP/dpa US-Präsident Donald Trump am Samstag auf der Joint Base Andrews vor Journalisten

Der großartige nigerianische Schriftsteller Chinua Achebe (1930–2013) veröffentlichte 1958 einen Roman über die verheerenden Auswirkungen des europäischen Kolonialismus auf den afrikanischen Kontinent. Sein Buch »Things Fall Apart« (deutsch: 1959/1998: »Okonkwo oder das Alte stürzt«) ist ein Klassiker der afrikanischen Literatur und bis heute durch ständige Neuauflagen das meistgelesene Buch eines afrikanischen Autors. Achebe beschreibt darin anhand der Geschichte eines Dorfes, wie die auf traditionellen Werten und Regeln basierende afrikanische Gesellschaft durch koloniale Herrschaft und christliche Missionierung zerfällt. Mit dem englischen Titel seines Werkes lehnte Achebe sich an das Gedicht »The Second Coming« an, das der berühmte irische Autor William Butler Yeats (1865–1939) nach den verheerenden Erfahrungen des Ersten Weltkriegs verfasst hatte. Darin heißt es: »Die Dinge fallen auseinander/ Das Zentrum bietet keinen Halt/ Reine Anarchie befällt die Welt.«

Gegenwärtig sehen wir vor unseren Türen und Fenstern eine Welt, wie wir sie bisher nicht kannten, die nun aber existiert. Eine lautlos daherkommende, unsichtbare Krankheit erzeugt eine beklemmende Atmosphäre und entfesselt bisher nicht gekannte Ängste. Führende Politiker setzen sich in Pose und brüsten sich mit dem, was sie alles zu tun gedenken. Ihr Gerede hat indes nur wenig Substanz und ergibt noch weniger Sinn. Aber in jeder Äußerung steckt zwischen den Zeilen ein geradezu fieberhaftes Verlangen: »Lobt mich, lobt mich, lobt mich!«

Während hier in den USA nun täglich Dutzende, ja Hunderte sterben und Zehntausende erkranken, weil sie sich mit dem Coronavirus SARS-2 infiziert haben, werden Billionen von US-Dollars locker gemacht und fallen wie überreife Früchte vom Baum. Doch sie verrotten wie Fallobst am Boden, sind sinnlos, und ihre Wirkung verpufft. Denn die Politiker reden zwar von früh bis spät, doch ist keine wirkliche Lösung für diese weltumspannende Krise in Sicht. Vor ein paar Wochen suchte eine Pandemie das reichste Land der Welt heim, und nun werden wir Zeugen, wie »die Dinge auseinanderfallen«.

Übersetzung: Jürgen Heiser