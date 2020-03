»Sonst müsste man wirklich darüber nachdenken, den Fußballbetrieb zu vergesellschaften«

picture alliance/augenklick Manni Breuckmann in seinem Element, hier beim Spiel Schalke – Union am 29. November 2019

Der Fußball ist von etwas überrollt worden, womit niemand gerechnet hat. Du hast ja schon vor längerer Zeit aufgehört, das Spiel als Aktiver am Mikrofon zu kommentieren. Aber, um das vorwegzuschicken, bist du nicht kürzlich mal rückfällig geworden, für Da Zone – oder wie dieser Laden heißt?

Ja. Das ist dieser Sender, der von bestimmten Leuten wie zum Beispiel Olaf Thon immer noch Datzn genannt wird. Aber denen wird schon noch die richtige Bezeichnung einfallen, wenn die die Bundesligaberichterstattung übernehmen. Das kann ja passieren.

Die hatten irgendwann beschlossen, bewährte Kräfte zu exhumieren, zuerst Fritz von Thurn und Taxis, dann mich und danach noch Werner Hansch – als Marketingmaßnahme: Jetzt kommentieren die alten Säcke wieder. Das war ein Spiel, Schalke gegen Union Berlin. Das hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen, obwohl das für mich ein absolut ungewohntes Terrain war. Denn Fernsehen und Radio …

Das war deine Fernsehpremiere.

Das war ’ne Fernsehpremiere, im zarten Alter von 68. War eine einmalige Sache. Es war okay.

Damit ist es jetzt auf unbestimmte Zeit auf sämtlichen Kanälen vorbei. Sky und Dazn haben nun auf Wochen hinaus nichts mehr zu senden. Das ist doch ein interessanter Zustand.

Das verfolge ich wie jemand, der einen etwas schwindenden Liebeskummer hat. Es gelingt mir schon, das die meiste Zeit zu überdecken. Aber wenn ich dran denke, tut’s mir schon weh. Es gibt ja ein paar Virologen, die sagen: Dat wird dieses Jahr nix mehr. Das kann ich mir kaum vorstellen, denn Fußball gehört für mich und für viele andere einfach zum Ablauf dazu. Das ist eine Situation, die apokalyptisch ist. Vielleicht ist es ja auch der Niedergang des kapitalistischen Fußballsystems.

Das wäre meine Frage: Siehst du Anzeichen dafür? Im »Doppelpass« auf Sport 1, den ich mir auf Grund dieser Überlegungen neulich tatsächlich angeschaut habe, war Herr Kind aus Hannover zugeschaltet – er ist ja nicht unbedingt einer, der ein Kontrahent der Idee des Fußballkapitalismus ist –, und der sagte, man müsse die gesamte Finanzarchitektur eindampfen. Und alle Beteiligten, die da saßen oder zugeschaltet waren, suchten händeringend nach Wegen, den Fußballkapitalismus auf niedrigerem Niveau irgendwie zu retten. Wie schätzt du die Lage ein?

Der erste Punkt ist ja, dass sie nahezu verzweifelt versuchen, die Saison noch zu Ende zu bringen, mit abenteuerlichen Szenarien. Was weiß ich: Man sucht drei Spielorte aus und macht aus dieser Bundesliga eine Art Minieuropameisterschaft, und jeden Tag sind zwei, drei Spiele, und in drei Wochen hat man das abgewickelt. Es müssen ja noch 82 Spiele absolviert werden. Denn wenn man diese Liga jetzt abbricht, ergibt das, hat man ausgerechnet, einen Schaden von 750 Millionen Euro. Das ist bei einem Gesamtumsatz der Bundesliga von vier Milliarden eine Menge Holz. Und dann gibt es noch diesen 30. Juni, an dem die Verträge auslaufen. Davor haben sie ebenso Angst – dass sie dieses Datum überschreiten müssen –, weil es dann furchtbare juristische Komplikationen geben wird. Dabei wird viel zu selten berücksichtigt – wenn man schon darüber nachdenkt, wie man das noch irgendwie hinkriegt –, wie das mit der Zahl der Infizierten in den Mannschaften laufen wird. Was macht man denn, wenn man plötzlich sechs Vereine hat, in deren Mannschaften infizierte Spieler sind? Muss man dann den ganzen Trupp in Quarantäne schicken? Also, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Bundesligasaison noch irgendwie geordnet zu Ende geführt wird, auch nicht mit sogenannten Geisterspielen, die ich ganz entsetzlich finde.

Es wird darauf hinauslaufen, dass man die Spielzeit nach dem 25. Spieltag einfriert und im oberen Bereich die Teilnehmer an den europäischen Wettbewerben, so es sie denn in der nächsten Saison geben sollte, festlegt, dass man die Härte des Abstiegs vermeidet und von unten – schöne Grüße an den Hamburger Sportverein! – die beiden Erstplazierten der zweiten Liga für ein Jahr in die erste Liga und keinen absteigen lässt. Dann hast du im nächsten Jahr ’ne Liga mit zwanzig Klubs und lässt das Jahr drauf vier absteigen – oder so ähnlich. Irgend so eine Geschichte wird das werden. Geordnet wird das nicht zu Ende gebracht werden können.

Herr Rainer Koch, der Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes, und Herr Christian Seifert, der Geschäftsführer der Deutschen Fußballiga, sagen, wir bräuchten dringend Geisterspiele, um die Fernsehgeldeinnahmen der Vereine sicherzustellen. Andernfalls bräche die Hälfte der 36 Klubs, die in der DFL organisiert sind, weg, mindestens die Hälfte.

Nach Geisterspielen kann man ja schreien. Ich fände es grausam, müsste ich wochenlang Geisterspiele gucken. Vielleicht wollte ich sie ja auch gar nicht gucken. Noch mal: Was ist denn mit den Kadern, die durch den Coronavirus angeknabbert werden? Die können nicht eingesetzt werden, und dann hagelt es, wenn man die willkürlich ausschließt, Klagen. Also, allen steht die nackte Verzweiflung ins Gesicht geschrieben, und vielleicht ist das ja wirklich das Ende des kapitalistisch organisierten Fußballs, denn es fehlt ja auch, wie man zum Beispiel an solch hervorragenden Figuren wie Aki Watzke erkennen kann, die dringend notwendige Solidarität.

Wir wussten ja immer schon, dass Solidarität siegen hilft! Aber der Chef eines der Branchenführer, von Borussia Dortmund, möchte das nicht so gerne. Er hat auch ein gewisses Amnesieproblem. Er erinnert sich nicht mehr daran, dass Borussia Dortmund damals, im Jahr 2005, an einem absolut seidenen Faden hing und nur durch die Solidarität der Gläubiger im letzten Augenblick vor dem Komplettniedergang bewahrt wurde.

Die Liga kann ja eigentlich gar kein Interesse daran haben, dass man am Ende in diesem großen Deutschland nur noch eine Zwölferliga hat. Da wäre Solidarität schon angesagt – erstens durch Verzicht auf Gehalt, bei denen, die viel verdienen, und zweitens durch einen fetten Solidaritätsfonds, den man schon zustande kriegen könnte. Aber darüber ist das letzte Wort ja noch nicht gesprochen. Sonst müsste man wirklich darüber nachdenken, den Fußballbetrieb zu vergesellschaften, ihn also in die Hände des Volkes zurückzulegen.

Oh, oh, oh, oh, Manni! Darf das gedruckt werden? Du hast dich gerade als Sozialist zu erkennen gegeben.

Alles, was ich sage, darf gedruckt werden. Ich weiß ja auch, wo’s gedruckt wird. Ich würde sogar vorschlagen, dass man, wenn man diesem Gedanken nähertritt und das Komplettversagen des kapitalistischen Fußballsystems erkannt hat, im Zuge der Vergesellschaftung bei der Umbenennung von Vereinen auch nostalgische Anleihen macht. Es geht natürlich nicht, dass ein Verein RB gleich Red Bull Leipzig heißt. Das müsste dann schon eher Club Cola Leipzig sein. Oder Wolfsburg. Es wurde ja damals in diesem Staat, in der DDR, auch Fußball mit Weltgeltung gespielt. Man wird den Verein einfach in Trabant Wolfsburg umbenennen.

Aber Wolfsburg müsste man doch rausschmeißen! Das ist ja eine Nazistadt, gebaut unter Hitler. Das geht überhaupt nicht.

Ja. Da hast du natürlich recht. Aber da sind wir jetzt bald im Duktus von Strategiekonferenzen der Linken. Da halte ich mich vielleicht etwas zurück. Das gibt nur Ärger.

Noch mal zur Frage der Solidarität: Rainer Koch hat in besagter »Doppelpass«-Folge immer wieder, ja fast bis zum Erbrechen die große Solidarität des gesamten Fußballs beschworen, die Solidarität bis hinunter in die dritte, in die vierte Liga, bis hinunter in die untersten Klassen, bis zu den Amateurvereinen, die von ein paar hundert oder ein paar tausend Euro im Monat leben. Das klang ja alles ganz herrlich, aber gleichzeitig ist zu lesen, der DFB habe mitgeteilt, man mache mindestens 50 Millionen Verlust und könne deshalb die Vereine, zumal die Amateurvereine, nicht unterstützen, weil dann die Rücklagen aufgebraucht wären. Was hält man denn davon?

Ach ja, die Solidarität des DFB. Die Solidarität gegenüber den Amateurvereinen hat sich schon immer ganz schnell in Luft aufgelöst, sobald es darum ging, eine noch bessere Einnahmesituation für die Profiklubs zu schaffen, siehe die Sonntagnachmittagsspiele. Warum sollte dann der DFB in einer solchen gewaltigen Krisensituation diese große Fußballfamilie, die immer wieder gerne beschworen wird, unterstützen?

Es gibt ja solidarische Aktionen, aber auf anderen Ebenen. Borussia Mönchengladbach zum Beispiel – die Spieler und die Funktionäre spenden jeden Monat eine Million Euro, damit die anderen Angestellten davon was haben. Man wird sich schon bemühen, dass da nicht alles den Bach runtergeht, gerade bei den manchmal über hundert Angestellten der Vereine. Man versucht schon, deren Arbeitsplätze zu erhalten. Immer mehr Vereine schließen sich dem Gehaltsverzicht an.

Es ist momentan eine ungeheure Gemengelage. Man weiß nicht, in welche Richtung es gehen wird. Vielleicht klappt es ja noch, bestimmte Leute davon zu überzeugen, dass man zusehen muss, eine funktionierende, wettbewerbsfähige große Liga auf Dauer zu erhalten. Sonst ist das ganze System nun wirklich heftig angeschossen oder vielleicht sogar erledigt. Ich weiß es nicht. Zur Zeit ist das mit den Prognosen ganz schwierig.

Wir haben vor zwei Jahren in der Düsseldorfer Altstadt biertrinkenderweise ein langes Gespräch geführt (jW vom 20./21.1.2018), und du sagtest: Der Fußball wird nie untergehen, auch der auf die heutige Weise organisierte Fußball ist nicht zu zerstören, weil sich die Fans nicht abwenden werden. Jetzt tun sie das doch, in nicht unerheblichem Ausmaß. Die Forderungen seitens der Fans, die Saison sofort abzubrechen und den gesamten Laden neu zu denken, werden immer lauter. Könntest du dir vorstellen, dass es so etwas wie eine Entwöhnung auf Dauer geben könnte? Dass die Leute tatsächlich in einer signifikanten Zahl sagen: Ich brauche den Fußball in dieser Form im Grunde gar nicht? Der ist nicht so wichtig für mein Leben?

Ich glaube, da wird das systemkritische Potential bei den Fans total überschätzt. Die kritische Fußballszene macht insgesamt, bei allen, die sich für den Fußball interessieren, die ins Stadion gehen oder vor dem Fernseher sitzen, nie mehr als zehn Prozent – vielleicht fünfzehn, da müsste man aber schon sehr gutwillig sein – aus. Der Rest ist relativ unkritisch, motzt zwar manchmal ein bisschen rum, dass die Stars so viel Geld verdienen, aber ist zu einer fundamentalen Abwendung vom Fußball nicht bereit. Da bin ich ganz sicher. Das kannst du bedauern, aber das ist so.