600 Geflüchtete in Bayern unter Quarantäne

Würzburg. Wegen mehrerer Coronavirusinfektionen ist in Bayern eine Einrichtung für Geflüchtete unter Quarantäne gestellt worden. In einer sogenannten Anker-Einrichtung in Geldersheim sind sieben von insgesamt rund 600 Bewohnern sowie ein externer Beschäftigter mit dem Coronavirus infiziert, wie die Regierung Unterfranken am Sonntag mitteilte. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Schweinfurt wurde demnach die gesamte Einrichtung unter Quarantäne gestellt. Die infizierten Bewohner würden in einem gesonderten Gebäude untergebracht. Für die Einrichtung gilt den Angaben zufolge ein Aufnahmestopp, Bewohner dürfen die Einrichtung nicht verlassen. (AFP/jW)