Mit vorbildlichem Mundschutz

Gegen die Auswirkungen der Coronaviruskrise protestierten am Sonnabend in Berlin mehr als 100 Menschen. Sie forderten unter anderem die Aufnahme von Geflüchteten aus den Lagern auf den griechischen Inseln, die Unterbringung von Obdachlosen in leerstehenden Hotels sowie die Beendigung von Bundeswehr-­Einsätzen im Inneren. Auch in Hamburg gab es – trotz des Verbots wegen der Coronaviruspandemie – eine Demonstration von mehreren Dutzend Menschen, die sich für das Bleiberecht von Geflüchteten einsetzten. (jW)