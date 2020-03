Banken sollen keine Dividende zahlen

Frankfurt am Main. Der »Bundesverband deutscher Banken« (BDB) reagiert auf die Forderung der Bankenaufsicht Bafin und anderer Aufsichtsbehörden nach einem Verzicht auf die Gewinnausschüttung. »Eine Aussetzung der Dividendenzahlungen für 2019 sollte angesichts der hohen Dynamik der Coronakrise nicht ausgeschlossen werden. Diesen Überlegungen steht der Bankenverband positiv gegenüber«, erklärte ein Sprecher des Verbands der privaten Banken am Mittwoch. Am Dienstag hatte Bafin-Chef Felix Hufeld einen Verzicht auf Gewinnausschüttungen nahegelegt. (Reuters/jW)