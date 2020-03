Bauboom beschert Branche Rekordgeschäft

Wiesbaden. Anhaltend hohe Kapitalzuflüsse in das anscheinend renditeträchtige Immobiliengeschäft haben der deutschen Baubranche zu Jahresbeginn erneut gute Geschäfte beschert. Die Auftragseingänge stiegen im Januar bereinigt um den Effekt von Kalendertagen und Preisänderungen um 6,3 Prozent zum Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Mit rund 6,4 Milliarden Euro habe das Bauhauptgewerbe zu Jahresbeginn das beste je gemessene Neugeschäft in einem Januar erzielt. In dem Monat stiegen die Auftragseingänge demnach um 9,1 Prozent verglichen mit Januar 2019. (dpa/jW)