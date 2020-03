Russland verschiebt Verfassungsreferendum

Moskau. Russland verschiebt wegen der Coronaviruspandemie das Referendum zur Verfassungsänderung. Das kündigte Präsident Wladimir Putin am Mittwoch bei einer Fernsehansprache an. Ursprünglicher Termin war der 22. April. In den vergangenen Tagen sind die Infektionszahlen in Russland gestiegen, schärfere Einschränkungen wurden daraufhin erlassen. Mehr als 1,9 Millionen Menschen im Alter über 65 Jahre müssen von diesem Donnerstag an zu Hause bleiben. Am Mittwoch gab es in Russland 658 bestätigte Coronavirusinfektionen. (dpa/jW)