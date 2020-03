Antrag von Assange auf Kaution abgelehnt

London. Der Antrag von Julian Assange auf Freilassung unter Kautionsauflagen wegen der Coronaviruspandemie ist abgelehnt worden. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch aus dem Gerichtssaal in London. Die Anwälte des Gründers der Enthüllungsplattform Wikileaks hatten argumentiert, er sei wegen seiner angeschlagenen Gesundheit im Gefängnis besonders gefährdet durch die Lungenkrankheit Covid-19. Assange sitzt derzeit im Hochsicherheitsgefängnis HMP Belmarsh im Südosten Londons und war zur Routineanhörung per Video zugeschaltet. Ein Prozess über einen Auslieferungsantrag der USA soll am 18. Mai fortgesetzt werden. (dpa/jW)