Pandemie: UNO fordert Geld für ärmere Länder

Genf. Die Vereinten Nationen brauchen im Kampf gegen das neuartige Coronavirus nach eigenen Angaben zwei Milliarden US-Dollar (1,85 Milliarden Euro) zur Unterstützung ärmerer Länder. Sie starteten dazu am Mittwoch einen Spendenaufruf. UN-Generalsekretär António Guterres sagte bei einer Ansprache in New York: »Wir müssen den sehr Verwundbaren zu Hilfe kommen – Millionen von Menschen, die sich am wenigsten schützen können.« Viele Flüchtlinge in Krisenländern lebten unter Plastikplanen oder in Lagern. »Sie haben kein Zuhause, in dem sie sich sozial distanzieren oder isolieren können.« Es mangele ihnen an Wasser und Seife, und sollten sie ernsthaft krank werden, hätten sie kein Gesundheitssystem, das ein Krankenhaus und ein Beatmungsgerät zur Verfügung stellen könnte, so Guterres. Das Hilfspaket sei ein »Imperativ«. (dpa/jW)