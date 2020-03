Nachschlag: A Walk In The Park

Mike Egerton/PA Wire/dpa Geht noch: Spaziergang im Park in Kleinstgruppen

Wer Radio hört in diesen Tagen, macht die eine oder andere verwirrende Erfahrung. Texte klingen halt anders in Coronaviruszeiten. Deshalb hier eine kurze und unvollständige Liste der Songs, die mir aufgestoßen sind (ups):

Geht nicht mehr:

Steppin’ Out (Joe Jackson),

I Wanna Dance With Somebody (­Whitney Houston),

Come Together (Beatles),

Every Breath You Take (The Police),

Dreadlock Holiday (10CC),

Dancing In The Dark (Bruc­e ­Springsteen).

Könnte noch gehen:

Safety Dance (Men Without Hats),

Enjoy The Silence (Depeche Mode).

Geht auf jeden Fall (aber bitte nur zu zweit):

A Walk In The Park (Nick Straker Band).

P. S.: Musik geht natürlich trotzdem immer und überall.

(mis)