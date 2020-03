VW: Kurzarbeit für 80.000 Beschäftigte

Wolfsburg. Bei Volkswagen sollen aufgrund von Lieferengpässen und der aktuellen Absatzprobleme im Zuge der Coronaviruspandemie rund 80.000 Beschäftigte in der Bundesrepublik in Kurzarbeit geschickt werden. Dies verlautete am Dienstag aus Konzernkreisen. Das Unternehmen hat die deutschen und europäischen Werke sowie weitere Standorte in Amerika und Russland derzeit vorübergehend geschlossen. Als Grund für die beantragte Kurzarbeit hatten die Wolfsburger bereits in der vergangenen Woche die beträchtlichen Arbeitsausfälle in der Produktion sowie in den angrenzenden Bereichen genannt. (dpa/jW)