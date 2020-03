Moskau: Vorbereitungen zu Weltkriegsgedenken

Moskau. Ungeachtet der sich weiter verschärfenden Coronaviruspandemie laufen die Vorbereitungen für die Feiern zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über das faschistische Deutschland in Moskau. Am Dienstag seien 30 gepanzerte Fahrzeuge aus Nischni Tagil am Ural per Bahn in die Hauptstadt gebracht worden, teilte das russische Verteidigungsministerium der Agentur Interfax zufolge mit. Darunter seien Panzer vom Typ T-14 »Armata« und T-90M »Proryw« (Durchbruch) sowie Schützenpanzerwagen gewesen. Mehrere Staats- und Regierungschefs haben ihre Teilnahme an der Militärparade am 9. Mai bereits zugesagt. (dpa/jW)