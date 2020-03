Ausblick mit Geistern

Peter Kneffel/dpa Der Ball – und nicht nur der – ruht (Olympiapark in München)

Brot und Spiele, das weiß man seit dem alten Rom, halten die Menschen im Zaum, besonders gilt das in Krisenzeiten. Brot gibt es noch. Das Recht aufs Einkaufen garantiert in Zeiten des heimischen Kerkers für viele die Highlights des Tages. Spiele gibt es hingegen nicht mehr. Der Ball – und nicht nur der – ruht allenthalben. Dies trifft sowohl die vielen tausend, die selbst regelmäßig kicken, als auch die Couch Potatos, die Fußball vor der Glotze konsumieren.

Der auf allen Kanälen omnipräsente Doktor Drosten von der Berliner Charité wurde am Sonntag vom Hamburger Fotoblättchen Stern wie folgt zitiert: »Ich glaube nicht, dass wir in irgendeiner absehbaren Zeit wieder Fußballstadien vollmachen. Das ist überflüssig. Auf Dinge, die schön sind, aber nicht systemrelevant, wird man lange verzichten.« Der Virologe protestierte zwar umgehend via Twitter, er sei verkürzt zitiert worden, doch so abwegig ist die ihm unterstellte Einschätzung nicht.

Die Sorgen im Profifußball beziehen sich vor allem auf die dramatischen finanziellen Auswirkungen eines solchen Shutdowns. Mit allen neoliberalistischen Wassern gewaschene Vordenker wie Karl-Heinz Rummenigge und Hans-Joachim Watzke machen sich vermutlich auf Basis ähnlicher Lagebeurteilungen seit ein paar Tagen verstärkt Gedanken über eine möglichst baldige Wiederaufnahme des Bundesligabetriebs ohne Zuschauer. Sogenannte Geisterspiele in leeren Arenen könnten zumindest im Fernsehen laufen. Die letzte Tranche der TV-Rechtegebühren für die Saison 2019/20 steht noch aus.

Die kommenden Wochen werden fraglos nicht nur für Fußballfans von Gleichförmigkeit, Langeweile, Apathie, Depression und sozialer Isolation geprägt sein. Alle möglichen gesellschaftlichen Verwerfungen sind zu erwarten, aber wenig Gutes. Vor diesem Hintergrund dürfte die eingangs erwähnte Maxime der alten Römer verstärkt in Anschlag gebracht werden.

Im Breitensport scheint die Wiederaufnahme des Fußballbetriebs auf den ersten Blick näher zu liegen. Finden sich doch auch bei einem hitzigen Bezirksligaderby zweier unerbittlich verfeindeter Nachbardörfer kaum mehr als ein paar hundert Zuschauer ein. Sollte es zu einer teilweisen Entspannung der Lage kommen, könnten solche Partien wohl zuerst wieder angepfiffen werden. Wie aber wäre mit Infektionsfällen innerhalb der Mannschaften umzugehen?

Dies wäre wohl im Profimetier besser zu handhaben, wo ein kompletter Teamkader samt Betreuerstab und komplettem familiärem Anhang in einer mehrmonatigen Quarantäne durchaus vorstellbar scheint. Watzkes zunächst unfassbar zynisch wirkendes und heftig kritisiertes Statement vom vergangenen Wochenende könnte dann tatsächlich greifen: »Die Gesundheitsgefahr für eine Mannschaft, die aus kompletten Athleten besteht (…), würde ich, auch ohne Virologe zu sein, als nicht so gravierend einstufen.«