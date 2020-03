Gebot der Stunde

Bundesregierung Journalistische Einordnung? Fehlanzeige. Kanzlerin Angela Merkel ist der Rundfunk gut Freund

Die gefährliche Coronaviruspandemie hat auch den Radiojournalismus verändert: Er verkündet vor allem. Journalistische Einordnungen von politischen Maßnahmen und Expertenempfehlungen sind äußerst rar gesät – noch rarer als sonst. Statt dessen werden diese kommentarlos dem Publikum kundgetan. Beispielhaft hierfür ist etwa die auch im DLF ausgestrahlte Ansprache Merkels vom 18. März mit der Aussage: »Seit der Deutschen Einheit – nein, seit dem II. Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt.« Sollte ein Journalist im öffentlich-rechtlichen Radio auf die Idee gekommen sein, den Vergleich von »Deutscher Einheit« und Zweitem Weltkrieg zu analysieren, hat er seinen Kommentar gut versteckt.

Gleich zwei Podcasts halten die Hörer in der »Audiothek« der ARD mit Infos von Virologen auf dem laufenden. Der NDR unterhält das wochentägliche »Coronavirus Update« mit Christian Drosten von der Charité Berlin und der MDR setzt auf »Kekulés Corona-Kompass« von Alexander Kekulé (Uni Halle-Wittenberg). Es geht aber auch kürzer und knackiger: Radio Dreyeckland hat am 19. März mit der Medizinsoziologin und Publizistin Jutta Ditfurth gesprochen und in diesen 20 gesendeten Minuten einen bessern Überblick über die aktuelle Situation gegeben, als man es von manch stundenlangen Sondersendungen behaupten kann. Nachzuhören ist der Beitrag auf freie-radios.net, das auch sonst einige »Coronaaudios« bereithält – systemkritisch, ohne die Virusgefahr zu verharmlosen.

Technisch hat sich im Radio auch einiges geändert. Der Betrieb in den Studios läuft wegen den Sicherheitsvorkehrungen überall eingeschränkt und wer kann, arbeitet von zu Hause aus. Allein im Studio war deswegen am 20. März Anja Caspary in der Radio eins-Sendung »Soundcheck«, wo normalerweise vier Leute ums Mikro versammelt neue Musikalben vorstellen. Und die DLF-Diskussionssendung »Streitkultur« hatte zum dreijährigen Jubiläum am 21. März die Gesprächsteilnehmer per App zugeschaltet – Telefonqualität im Hörfunk gilt es normalerweise zu vermeiden. Das soundtechnische Downgrading ist aber das Gebot der Stunde, will man keine inhaltlichen Abstriche machen.

Ob also aufwendig designte immersive Stücke Zukunft haben, wie »Grande Randonnée« (WDR 2020; Ursendung Teil 2/2 Di., 19 Uhr, WDR 3) von Steffen Jahn eins ist? In dem »3D-Hörspiel« erleben zwei Wanderer ein Abenteuer, es gibt zwei Stücke zum Download, die jeweils eine andere Perspektive bieten.

Ein neues Feature bringen ­Tobias Barth und Lorenz Hoffmann mit »Das Massaker von Mechterstädt – Marburger Korpstudenten und die Morde von 1920« (MDR 2020; Mi., 22 Uhr, RBB Kultur und MDR Kultur), es geht um den rechten Terror nach dem Kapp-Putsch. Kurzhörstücke bietet die »Kurzstrecke 96« (Eigenproduktion/DLF Kultur 2020; Ursendung Do., 22 Uhr, DLF Kultur), zur Diskussion über Identitätspolitik trägt der Vortrag von Silke van Dyk »Identität oder Klasse? Über eine falsche Alternative in Zeiten des Rechtspopulismus« (Do., 7 Uhr, FSK) bei, und die legendäre Friederike Mayröcker präsentiert am Abend ihr »Das unbestechliche Muster der Ekstase« (ORF 2018; Do., 22 Uhr, SWR 2). Ursendungen stehen mit Dominique Manottis »Abpfiff« (NDR/SWR 2020; Sa., 21 Uhr, NDR Info), Klaus Krückemeyers »Nicci & Vicci und das Karpatenkalb« (HR 2020; Sa., 23 Uhr, HR2 Kultur) und Thilo Gosejohanns »Baggergeddon« (WDR 2020; So., 19 Uhr, WDR 3) an. Und abschließend empfiehlt sich Christian von Ditfurths »Schatten des Wahns« (DKultur 2008; Teil 1/2 Mo., 22 Uhr, DLF Kultur).