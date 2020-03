Mittlerer Osten: Ausweitung des Krieges in Vorbereitung

Die Kampagne »Macht Frieden. Zivile Lösungen für Syrien«, bestehend aus 25 Organisationen und Gruppen der deutschen Friedensbewegung, lehnt eine Ausweitung des Bundeswehreinsatzes in Irak und Syrien ab, wie einer Erklärung vom Montag zu entnehmen ist:

Die Kampagne »Macht Frieden. Zivile Lösungen für Syrien« kritisiert den Antrag der Bundesregierung zur »Ergänzung des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte – Stabilisierung sichern, Wiedererstarken des IS verhindern, Versöhnung fördern in Irak und Syrien« (Drucksache 19/17790) vom 11. März 2020. Darin fordert die Bundesregierung, dass die Bundeswehr in Irak und Syrien ab April 2020 für Luftbetankung und -transport zuständig ist. Darüber hinaus soll sie zukünftig einen Luftraumüberwachungsradar zur Verfügung stellen und damit die bodengebundene Luftraumüberwachung übernehmen. »Damit wird dem Beschluss des Bundestages vom 24. Oktober 2019, dass das Mandat der Bundeswehr zum Kampfeinsatz in Syrien zum 31. März 2020 enden soll, eindeutig widersprochen«, erklärt Susanne Grabenhorst, Sprecherin von »Macht Frieden« (…)

Die in der ersten Lesung zur Antragsbegründung von Regierungsseite angeführten Strukturen, über die der IS noch immer verfüge, können kein Grund für die Ergänzung und Fortsetzung des Mandates sein. Terroristische Strukturen können nach Auffassung der »Macht Frieden«-Kampagne nicht mit Hilfe militärischer Luftschläge beseitigt werden. Die Unterstützung dschihadistischer Gruppen durch westlich orientierte Länder müsste eingestellt werden.

Die Kampagne »Macht Frieden« kritisiert zudem, dass die Bundeswehreinsätze in Syrien und Irak weiterhin unter dasselbe Mandat fallen. Die Bundestagsabgeordneten sollen mit einer Stimme sowohl über eine mögliche Eingliederung der Bundeswehr in die »NATO Mission Irak« (NMI) als auch über die Aufgaben der Bundeswehr in Syrien entscheiden. »Willkürlich wird das Mandat nicht nur verlängert, sondern um neue Aufgaben ergänzt«, so »Macht Frieden«-Sprecher Berthold Keunecke (…)

Die Ausweitung des Bundeswehrmandates wird neun Jahre nach Kriegsbeginn nicht zu nachhaltigem Frieden in Syrien und auch nicht im Irak führen. Dieser kann nur erreicht werden, indem militärische Aktionen endlich durch diplomatische Mittel ersetzt werden. Deshalb fordert die Kampagne »Macht Frieden« alle Abgeordneten dazu auf, am 25. März 2020 gegen den Antrag der Bundesregierung zu stimmen.

Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, teilte am Montag zu den am Sonntag von der Bundesregierung und den Landesregierungen vereinbarten Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland mit:

Es erscheint mir als widersinniger Aktionismus, die Bevölkerung einem weitreichenden Kontaktverbot auf der Straße zu unterwerfen, solange zahlreiche Betroffene weiterhin als Arbeiter und Angestellte in Fabrikhallen und Großraumbüros arbeiten müssen und dort einem erheblichen Infektionsrisiko ausgesetzt sind.

Dass der Staat zwar auf der einen Seite Bürgerrechte massiv einschränkt, aber auf der anderen Seite zögerlich ist, die Verfügungsgewalt der Unternehmen über ihre Arbeitskräfte zu begrenzen, ist inakzeptabel. (…) Die dort Beschäftigten müssen zu ihrem Schutz und dem Schutz der ganzen Gesellschaft bei vollem Lohnausgleich die Möglichkeit haben, zu Hause zu bleiben.