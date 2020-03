Ermittlungen wegen Volksverhetzung

Selm. Ein Polizeibeamter des Präsidiums im nordrhein-westfälischen Hamm, gegen den wegen Verdachts der Volksverhetzung ermittelt wird, ist vorläufig des Dienstes enthoben worden. Wegen des dringenden Verdachts auf Dienstpflichtverletzungen aufgrund mehrerer »Sachverhalte« bestünden erhebliche Zweifel an der Eignung des Manns für die Ausübung des Polizeiberufs, teilte das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW am Montag in Selm mit. Einzelheiten zu den aktuell laufenden straf- und disziplinarrechtlichen Ermittlungen gegen den Mann nannte das Landesamt nicht. (AFP/jW)