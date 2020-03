gemeinfrei

Der Aufenthalt auf dem Villagelände hat etwas von Inselleben, wird zur Robinsonade. Hinter Palisaden erklimmen wir ab und an den Hügel und schauen durchs Fernrohr. Da ist nichts weiter zu erspähen, als die beiden trügerischen Blaus von Wasser und Himmel. Der kurze Gang zum Supermarkt ist unser Strandbesuch. Jeder darf für kurz in die Gegend stieren, niemand baden, sich sonnen, nichts. Und blinkte am Horizont ein Segel, so keimte bei allen die Hoffnung auf, es werde gleich Schluss sein, man werde heimgeholt. Der treue Papagei hockt einem jeden auf der Seele und hört längst nicht mehr auf den Namen Freitag. Er will Incertezza (Ungewissheit) gerufen werden.

Obendrein ist noch Frühlingsanfang. Viele Möwen fliegen frei herum, scheißen uns mit neusten Nachrichten zu. Vermengt mit sich widersprechenden Gerüchten und Vermutungen prasseln Exkremente auf uns ein, die ausreichen würden, eine ganze Zeitung zu füllen. Wir müssen kühlen Kopf bewahren und setzen auf Normalität. Wir haben den Umstand zu ignorieren, dass wir Gestrandete und gefangen sind, nicht abhauen können. Also begnügen wir uns mit täglicher Routine, um uns abzulenken. Zum Tagesablauf gehört, dass wir uns regelmäßig treffen und Informationen austauschen. Nummer sieben traut sich nicht mehr zum Einkaufen hinaus. Das erledigen wir für sie. Die Reinigungsfrauen, heißt es, werden gestern das letzte Mal hier gewesen sein. Wir werden wie Crusoe. Noch habe ich keine Angst vor meinem Spiegelbild. Noch denke ich nicht, es könnte mich anstecken, wenn wir uns zu nahe kommen.

Doch ab und an erwische ich mich dabei, Augen und Hautbeschaffenheit zu überprüfen, ob schon Anzeichen einer Ansteckung auszumachen sind. Ich finde natürlich nichts und habe weder Fieber noch bedenkliches Kratzen im Hals. Da ist nur dieses seltsam optimistische Lächeln in meinem Gesicht, von dem ich häufiger meine, es wäre aufgesetzt – es soll mich täuschen und in Sicherheit wiegen. Ich weiß nicht mehr zu sagen, wer von uns beiden das Sagen hat. Mag sein, diese Gedanken rühren vom Film »Joker« her, den wir uns in der Nacht angesehen haben. Bei dem weiß man ja auch nie genau, was Einbildung ist und was Wirklichkeit. Solch ein irrer Wechsel bestimmt allmählich auch unser Leben hier, möchte ich sagen. Nur drückt eine dritte Hand mir hinterrücks den Mund zu.