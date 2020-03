Corona: Chinesische Hilfslieferungen an USA

+ Update 17:33 +

Jack Ma Foundation

Shanghai. Die ersten Hilfslieferungen mit Schutzmasken und Coronavirustestkits haben am Montag einen Flughafen in Shanghai Richtung USA verlassen. »Alles Gute an unsere Freunde in Amerika«, schrieb Jack Ma, Mitbegründer der größten IT-Unternehmergruppe Alibaba und reichster Mann Chinas, in seinem ersten Tweet überhaupt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Bereits am Freitag hatte Ma angekündigt, dass die Jack-Ma-Stiftung und die Alibaba-Stiftung eine Million Schutzmasken und 500.000 Tests an die Vereinigten Staaten spenden wollten, um deren Kampf gegen Covid-19 zu unterstützen. Das berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Auf den am Montag über Twitter verschickten Bildern sind Flugzeuge der China Eastern Airline zu sehen, die mit großen Kisten beladen werden.

Auch in Europa sind mittlerweile die ersten von den beiden Stiftungen gespendeten Masken und Tests angekommen. Am Montag landete im belgischen Lüttich eine Maschine, die unter anderem 300.000 Schutzmasken geladen hatte. Laut der belgischen Gesundheitsministerin Maggie de Block würden sie an Gesundheitsdienstleister verteilt, die im Kampf gegen das Coronavirus an vorderster Front stehen. Die Lieferung ist Teil einer Spende von über zwei Millionen Masken und medizinischen Geräten, mit der die chinesischen Stiftungen die EU unterstützen wollen. Das derzeit am stärksten in Europa betroffene Land Italien hat bereits 500.000 Schutzmasken aus China erhalten, wie Xinhua berichtete. (Xinhua/jW)