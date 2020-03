Die Wahrheit über die Bundesliga

Marius Becker/dpa Spenden und spenden lassen: Joshua Kimmich (l.) und Leon Goretzka (r.) wollen »Verantwortung übernehmen«

Ist es nicht erholsam, diese ganzen hohlen Nüsse, die sich Fußballreporter nennen, nicht mehr hören zu müssen? Dieser positive Effekt ist bisher nirgends gewürdigt worden, allerdings geht er natürlich auch unter in einer Krise, in der fast die gesamte Volkswirtschaft gerade vor die Wand fährt. Nicht anders ergeht es den Bundesligavereinen, allerdings ist dies ein Klagen auf hohem Niveau. Ausgerechnet Markus Söder brachte das Naheliegende auf den Punkt: »Ganz ehrlich: Es ist nicht die wichtigste und vordringlichste Aufgabe jetzt, dafür zu sorgen, dass die Profivereine wirtschaftlich überleben können.« Im Schnitt sind 40 Prozent der Gesamtkosten eines Vereins Personalkosten, und davon wiederum sind 90 Prozent Spielergehälter, manchmal erreichen die Spielergehälter bis zu 50 Prozent der Gesamtausgaben. Das weiß natürlich nicht nur Söder, sondern die ganze Fußballwelt, also auch die Vereine und die Spieler. Und deshalb schlägt jetzt die Stunde der Profis, die mit gutem Beispiel vorangehen, um in der Öffentlichkeit gut dazustehen, damit man ihnen, wenn schon nicht von den Balkonen, dann zumindest virtuell Beifall spendet.

Als sich letzten Donnerstag die Spieler von Mönchengladbach bereit erklärten, auf eine Million Euro pro Monat zu verzichten, war das noch nicht der richtige Bringer, denn es sah viel zu sehr danach aus, als ob den Spielern sowieso nichts anderes übrig bliebe, weil sie sonst eventuell ihren Arbeitgeber verlieren würden. Ganz abgesehen davon, dass sich eine Million noch etwas mickrig anhörte, weil in der Fußballwelt Ablösesummen jenseits der 150 Millionen aufgerufen werden. Wobei das nun auch Geschichte sein dürfte, worunter vor allem der BVB zu leiden haben wird, denn der bei allen Topklubs heiß gehandelte Borusse Jadon Sancho dürfte jetzt eine fallende Aktie sein. Ansonsten ist Dortmund mit einem Kontokorrentkredit von 60 Millionen fürs erste gesichert. Trotzdem hat Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bekannt gegeben, dass er vorerst auf ein Drittel seines Gehalts verzichten wird. Vermutlich könnte manch einer von nur ein paar Prozent dessen Gehalts ziemlich gut leben, weshalb sich der Verzicht nicht recht nach einer einschneidenden Maßnahme anhört. Ein Gehaltsverzicht wird sowieso nicht ausreichen, um die meist hoch verschuldeten Vereine vor der Wucht der Krise zu schützen.

Viel wichtiger wäre etwas anderes gewesen, um die Herzen der Fans höher schlagen zu lassen. Aber da hat sich der BVB mal wieder von den Bayern die Butter vom Brot nehmen und sich einen PR-Coup durch die Lappen gehen lassen. Vergangenen Freitag haben die Münchner Profis Joshua Kimmich und Leon Goretzka ihre Initiative »We kick Corona« vorgestellt, um mit der für Multimillionäre lächerlichen Summe von einer Million Euro karitative, soziale und medizinische Einrichtungen zu unterstützen. Bis zum Abwinken vorbildlich gaben sie in einem Statement bekannt, dass sie als Profispieler ein »gesundes und privilegiertes Leben« führten und sich »in dieser schwierigen Zeit« verpflichtet sähen, »Verantwortung zu übernehmen«. »Einrichtungen aus allen gesellschaftlichen Bereichen« können jetzt Anträge bei Kimmich und Goretzka stellen. Außerdem riefen die beiden ihre Kollegen zu Spenden für ihre Hilfsaktion auf. Am Sonntag hatten sie schon 2,8 Millionen Euro zusammen. Da hat die PR-Abteilung der Borussia eindeutig gepennt.